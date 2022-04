21 kwietnia premiera realme 9 Pro+ Free Fire

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme prezentuje nowy smartfon, którzy szczególnie przypadnie do gustu wszystkich fanom mobilnego gamingu - realme 9 Pro+ Free Fire To pierwszy na świecie smartfon inspirowany popularną grą Garena Free Fire. Europejska premiera najnowszego telefonu odbędzie się już 21 kwietnia. Wraz z premierami kolejnych produktów realme łączy innowacyjne technologie z trendami designu i wzornictwa. Marka współpracowała ze znanym japońskim projektantem Naoto Fukasawą przy tworzeniu flagowej serii realme GT 2 – zaprezentowanej podczas targów MWC 2022, a także w ubiegłym roku, przy realme GT Master Edition.







Bezprzewodowe słuchawki realme Buds Q to efekt współpracy z Hermès José Lévy. Przykładem odważnego designu realme jest również limitowana edycja realme GT Neo 2 Dragon Ball, nawiązująca do kultowej mangi Akiry Toriyamy i powstałego na jej podstawie japońskiego serialu anime.



Wraz z premierą realme 9 Pro+, marka nawiązała współpracę z jedną najpopularniejszych gier w świecie mobile gamingu - Garena Free Fire. Nowy model realme został wyposażony w nawiązującą do uniwersum Free Fire i zmieniającą kolor w zależności od kąta padania światła holograficzną obudowę. Co więcej, smartfon posiada unikatowe motywy interfejsu. Jego opakowanie wyróżnia się nie tylko dopracowanym designem, ale również zawartością – poza limitowanym telefonem, fani gier znajdą w nim również całą serię wyjątkowych gadżetów inspirowanych Garena Free Fire.



Źródło: Info Prasowe / realme