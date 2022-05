Zalman S3 TG - przestronna obudowa z trzema wentylatorami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman ma na swoim koncie wiele produktów odznaczających się eleganckim wyglądem, rozsądnym wyposażeniem i dobrą relacją ceny do jakości. Obudowa Zalman S3 TG jest wykonana w formacie ATX Mid-Tower i została przystosowana do montażu płyt głównych ATX, mATX lub Mini-ITX. W jej wnętrzu można zainstalować dwa dyski twarde HDD 3,5” i dwa SSD 2,5”, a także chłodzenie powietrzne o wysokości do 156 mm, czy kartę graficzną o długości 330 mm. Na dole jest też specjalna przestrzeń dla zasilacza o długości do 180 mm. Na kiepską przestronność nie można więc narzekać - w obudowie można zamontować niemal wszystkie pecetowe komponenty, nawet te przeznaczone dla entuzjastów.







Zalman S3 TG przyciąga uwagę już na pierwszy rzut oka. Producent zastosował przedni panel wykończony szczotkowanym metalem, a także boczny panel ze szkła hartowanego klasy premium, który pozwoli wyeksponować wnętrze komputera. Dużą zaletą obudowy jest obecność aż trzech preinstalowanych wentylatorów o średnicy 120 mm - dwa z nich znajdują się na froncie, a jeden został zamocowany z tyłu.



Dla osób oczekujących jeszcze lepszej cyrkulacji przewidziano możliwość instalacji dodatkowych pięciu wentylatorów i dwóch radiatorów 120 mm. Na wyróżnienie zasługują także dwa filtry przeciwkurzowe, które zadbają o odpowiednią ochronę podzespołów. W górnej części obudowy znajdziemy czytelny panel z przyciskiem zasilania, reset, złącze słuchawkowe i mikrofonowe, a także port USB 3.0 i dwa gniazda USB 2.0.



Obudowa Zalman S3 TG jest już dostępna w polskich sklepach w cenie 199 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia