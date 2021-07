Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman S4 i S4 Plus to obudowy adresowane do osób, które stawiają na dobry stosunek jakości do ceny. Prezentowane modele mają wyróżniać się nowoczesnym designem i funkcjonalnością. Jednocześnie żaden z nich nie powinien nadszarpnąć domowego budżetu. Obudowy Zalman S4 i S4 Plus to konstrukcje midi tower, w których można zamontować standardowe płyty ATX. Cechują się one niewielką wagą, wynoszącą niespełna cztery kilogramy. Udało się ją uzyskać dzięki użyciu akrylowego szkła, które jest lżejsze od standardowego. Jednocześnie wykonana z niego ścianka pozwala na wyeksponowanie zainstalowanych wewnątrz komponentów. A jest na nie sporo miejsca.







Wnętrza obudów Zalman S4 i S4 Plus pozwalają na montaż kart graficznych o długości do 315 milimetrów i 160-milimetrowych coolerów CPU. Jest też dość przestrzeni na osiem dodatkowych wentylatorów. Model S4 Plus ma fabrycznie zainstalowane trzy śmigła o średnicy 120 mm - dwa z przodu i jedno z tyłu. Każde z nich ma diody RGB LED, które rozświetlają wnętrze. W wersji S4 są z kolei dwa dyskretne wentylatory.



Fani chłodzeń wodnych mają miejsce na dwie chłodnice. Przednia może mieć do 240 mm długości, tylna zaś 120 mm. Obudowy Zalman S4 i S4 Plus posiadają sloty na siedem kart PCIe i trzy dyski. Utrzymanie wnętrza w czystości mają ułatwić magnetyczne filtry przeciwkurzowe, zlokalizowane na górnej ściance. Optymalne rozmieszczenie przewodów umożliwiać mają montowany na dole zasilacz i system aranżacji okablowania.



Budowę wymarzonego PC ułatwia beznarzędziowy montaż komponentów takich jak dyski i karty rozszerzeń. Dostęp do niezbędnych portów dają z kolei panele I/O. Zalman S4 Plus oferuje trzy porty USB - jeden w wersji 3.0 i dwa 2.0, natomiast w modelu S4 zrezygnowano z jednego gniazda starszego typu. Oba modele posiadają złącza audio, diody sygnalizujące pracę komputera i pamięci masowej oraz przycisk reset.



Obudowy Zalman S4 i S4 Plus pokryto czarnym lakierem. Zdaniem producenta jest on wysokiej jakości i ma skutecznie chronić metalowe elementy przed korozją. Obie prezentowane konstrukcje są już dostępne w sklepach. Sugerowana cena detaliczna dla wyposażonej w ażurowy front obudowy Zalman S4 Plus została ustalona na około 180 PLN. Minimalistyczny model S4 powinien z kolei kosztować około 160 PLN.







Dane techniczne - Zalman S4 Plus:

• model: S4 Plus

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 458 x 206 x 400 mm

• materiał: stal, szkło akrylowe, tworzywo sztuczne

• waga: 3.7 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 315 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 1

• liczba zatok 3.5”: 2 (1 x typu combo)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm na przednim panelu (2 fabrycznie zainstalowane z podświetleniem LED)

- 2 x 120 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany z podświetleniem LED)

- 2 x 120 mm na dolnej komorze

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 240 mm z przodu

- do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe



Dane techniczne - Zalman S4:

• model: S4 Plus

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 458 x 206 x 380 mm

• materiał: stal, szkło akrylowe, tworzywo sztuczne

• waga: 3.6 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 315 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 1

• liczba zatok 3.5”: 2 (1 x typu combo)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm na przednim panelu (1 fabrycznie zainstalowany)

- 2 x 120 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany)

- 2 x 120 mm na dolnej komorze

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 240 mm z przodu

- do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.0

- 1 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

























