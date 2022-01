Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman X3 White to konstrukcja, która ma odznaczać się wysoką sztywnością i solidnością. Deklaracje producenta przekładają się na wagę obudowy, która wynosi 9,1 kilograma, a więc znacznie więcej niż w przypadku większości midi-towerów dostępnych w sprzedaży. Swój udział w tym ma m.in. pokaźne okno ze szkła hartowanego, przez które można podziwiać zainstalowane wewnątrz komponenty. Nabywcy obudowy Zalman X3 White mogą zamontować w środku standardowe płyty ATX oraz karty graficzne o długości do 350 milimetrów. Na klasyczny cooler procesora przewidziano 175 milimetrów wolnej przestrzeni, a wspierają go cztery fabryczne śmigła RGB LED o średnicy 120 milimetrów każde. Trzy z nich tłoczą chłodne powietrze do wnętrza, jeden zaś wyprowadza ciepłe na zewnątrz.







Gdyby standardowy zestaw okazał się niewystarczający, obudowa Zalman X3 White pozwala na dołożenie kolejnych dwóch wentylatorów na górnej ściance. Można też postawić na chłodzenie typu AiO i zamontować chłodnicę o maksymalnej długości 360 milimetrów. W środku zmieszczą się ponadto cztery dyski i siedem kart rozszerzeń, a ich montaż nie wymaga użycia narzędzi.



Obudowa Zalman X3 White posiada komplet filtrów przeciwkurzowych, dzięki którym utrzymanie wnętrza w czystości powinno być prostsze. Na pokładzie znalazły się ponadto listwy RGB LED i panel I/O z osobnym przyciskiem do sterowania efektami świetlnymi. Nie zapomniano o wyprowadzeniu użytecznych portów takich jak USB czy mini-jack. Całość pokryto białym lakierem.



Obudowa Zalman X3 White jest dostępna w sprzedaży w cenie około 300 PLN.





Dane techniczne:

• model: X3 White

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 459 x 210 x 430 mm

• materiał: aluminium, stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 9.1 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 175 mm

• maks. długość karty graficznej: 350 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 2 + 2 typu combo (3,5” lub 2,5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowane)

- 2 x 120 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, z chłodnicą 120/240/360 mm

- lista kompatybilnych chłodzeń na stronie producenta

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia RGB LED i wentylatorów























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia