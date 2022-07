Zalman ZM-MH10 - radiator z podświetleniem ARGB dla pamięci RAM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman ZM-MH10 to aluminiowy radiator z podświetleniem ARGB, który kompatybilny jest z pamięciami RAM typu DDR3, DDR4 czy DDR5. Jego zadaniem jest nie tylko pasywne chłodzenie modułu, lecz również zapewnienie dodatkowej iluminacji. Radiator wyposażony jest w przewód ze złączem RGB LED typu 5 V (3-pin), a samo podświetlenie jest kompatybilne z systemami ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync. Radiator ZM-MH10 ma srebrny kolor, jego wymiary to 137 x 8.5 x 40 mm, a całość waży 55 gramów. W zestawie znajdziemy łącznie pięć termopadów: dwa o grubości 0.3 milimetra, dwa o grubości 1 milimetra i jeden o grubości 2 milimetrów. Dzięki nim użytkownik będzie mógł dopasować radiator zarówno do jedno- jak i dwustronnej kości RAM. Ceny nie podano.























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia