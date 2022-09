Zalman i3 NEO - niedroga obudowa z podświetleniem RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman i3 NEO jest konstrukcją zaprojektowaną z myślą o efektywnej wentylacji, co widać już po przednim panelu typu mesh czy bocznych wlotach powietrza. Na pokładzie znalazły się cztery fabryczne wentylatory z podświetleniem LED RGB, do których można dołożyć kolejne cztery. Obudowa posiada duże, bezramkowe okno wykonane ze szkła hartowanego. Model cechuje się też specjalnym systemem aranżacji okablowania i filtry przeciwkurzowe (w tym magnetyczny na górnej ściance), dzięki którym łatwo zadbać o porządek we wnętrzu. W środku zmieszczą się płyty główne o maksymalnym formacie ATX, tradycyjne coolery procesora o wysokości do 160 mm i karty graficzne o długości do 355 mm. Jest też przestrzeń na pięć dysków, w tym dwa 3,5” montowane beznarzędziowo. Obudowa oferuje także siedem slotów na karty PCIe, opcję pionowego montażu GPU oraz trzy sloty na chłodnice cieczy.







Zalman i3 NEO wyróżnia się też panelem I/O, który obejmuje trzy porty USB (w tym dwa w wersji 3.0) oraz osobne złącza audio dla mikrofonu i słuchawek. Do zestawu producent dorzuca splitter, który pozwala na podłączenie trzech wentylatorów do pojedynczego gniazda na płycie głównej.



Obudowa Zalman i3 NEO jest już w ofercie wielu polskich sklepów i kosztuje około 300 PLN.





Dane techniczne:

• model: i3 NEO

• format: ATX midi tower

• materiał: plastik, szkło, metal

• waga: 5.6 kg

• wymiary: 422 x 219 x 484 mm

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 355 mm

• maks. długość zasilacza: 210 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 3 + 2 typu combo (3.5” lub 2.5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120/140 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowane 3 x 120 mm z podświetleniem RGB)

- 2 x 120/140 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany, z podświetleniem RGB)

- 2 x 120 mm na dolnym panelu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 280 mm z przodu

- do 240 mm na górze

- do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 1 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia