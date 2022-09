CORSAIR HS55 WIRELESS CORE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR przedstawiła dziś fascynujący nowy model z oferty zestawów słuchawkowych dla graczy — HS55 WIRELESS CORE. Ten elegancki zestaw słuchawkowy może korzystać z dwóch sposobów transmisji dźwięku: łączności bezprzewodowej 2.4 GHz o niskim poziomie opóźnień lub Bluetooth. Dzięki lekkiej konstrukcji z nausznikami z miękkiej pianki zapamiętującej kształt HS55 WIRELESS CORE zapewnia całodzienny komfort i wysokiej jakości dźwięk przesyłany bezprzewodowo. Ten zestaw słuchawkowy, jest niezwykle wszechstronny i łączy się z wieloma różnymi urządzeniami. Łączność bezprzewodowa 2.4 GHz o niskim poziomie opóźnień umożliwia uzyskanie mocnego sygnału bez zakłóceń z komputerów PC lub Mac oraz konsoli PS5 w zakresie do 15 metrów.







Można też skorzystać z łączności Bluetooth, aby łatwo słuchać dźwięku z tabletów, smartfonów i innych urządzeń. Akumulator o 24-godzinnej żywotności umożliwia słuchanie dźwięku gry, muzyki czy innych multimediów bez plączącego się przewodu, a już po 15 minutach ładowania można korzystać z zestawu słuchawkowego przez 6 godzin.



Lekki HS55 WIRELESS CORE waży zaledwie 266 g, dlatego doskonale nadaje się do słuchania dźwięku przez cały dzień i w nocy. Nauszniki z pianki zapamiętującej kształt oraz sztucznej skóry są miękkie i komfortowe, a regulowany pałąk delikatnie przylega do głowy, dzięki czemu można wygodnie słuchać dźwięku całymi godzinami. Regulatory dźwięku na nauszniku umożliwiają wygodne i precyzyjne dostosowywanie głośności, dźwięku z mikrofonu i ustawień korekcji oraz wyłączanie mikrofonu bez zakłócania przebiegu gry.



HS55 WIRELESS CORE oferuje graczom dźwięk przychodzący i wychodzący o jakości wymaganej do skutecznej komunikacji. Para wysokiej jakości, specjalnie strojonych 50-milimetrowych przetworników neodymowych odtwarza znakomity dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości, dlatego gracze usłyszą wszystko, co trzeba na polu walki — także z obsługą Tempest 3D Audio na konsoli PS5. Wszechkierunkowy mikrofon, który rejestruje czysty i donośny głos, umożliwia skuteczne kierowanie zespołem, a w celu wyłączenia wystarczy go podnieść.



Gamingowy zestaw słuchawkowy CORSAIR HS55 WIRELESS CORE jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Gamingowy zestaw słuchawkowy jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.























Źródło: Info Prasowe / Corsair