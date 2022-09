Nowe procesory AMD Ryzen i Athlon serii 7020

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła dziś nowe procesory Ryzen i Athlon z serii 7020, które skonstruowano tak, aby zapewniały znakomitą równowagę pomiędzy wydajnością, responsywnością i czasem pracy na baterii wśród najpopularniejszych modeli laptopów. Rozwiązania te są wytwarzane w 6-nanometrowym procesie TSMC w oparciu o architektury „Zen 2” i „RDNA 2”, dzięki czemu zapewniają tej klasie urządzeń nawet 12-godzinny czas pracy po odłączeniu od prądu, a przy tym o 58% wyższą wydajność wielowątkową i o 31% szybsze otwieranie aplikacji w porównaniu do konkurencji (AMD Ryzen 3 7320U vs Intel Core i3-1115G4). Laptopy wyposażone w te procesory są w pełni zgodne z Windows 11, a do tego są wyposażone w koprocesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton, który zapewnia pełną zgodność z funkcjami ochronnymi tego systemu. Pierwsze laptopy z tymi procesorami pojawią się na rynku już w 4 kwartale 2022 roku w ofertach takich producentów jak Acer, HP czy Lenovo. Ceny tych urządzeń będą zaczynać się od 399 USD.







Wg badania Wakefield dla ponad 90% użytkowników laptopów możliwość korzystania z niego w trakcie podróży jest ważna – potrzebują oni co najmniej 3 godzin na baterii, a 1/3danych zadeklarowała, że potrzebuje ponad 10 godzin. Badanie to wykazało również, że dla ponad 24% ludzi rozładowująca się bateria stanowiła poważny problem w pracy, podczas spotkania telekonferencyjnego czy po prostu w wyniku utraty niezapisanej pracy. Jednocześnie 64% użytkowników laptopów pracuje spoza przeznaczonego dla nich miejsca pracy.



Przy okazji jest nam bardzo miło poinformować, że dyrektor generalna AMD dr Lisa Su po raz kolejny wygłosi keynote na CES. W trakcie swojego wystąpienia przedstawi wizję AMD o tym, jak wydajne i adaptacyjne systemy komputerowe odmieniają życie i jak odpowiadają na problemy współczesnego świata. Od coraz bardziej efektywnych urządzeń, przez eksaskalarne superkomputery i sprzęt do pracy zdalnej, po maszyny do gier – technologie AMD są tym, co dziś stanowi często punkt odniesienia na wielu polach komputeryzacji. Z kolei Dr Lisa Su odgrywa też coraz większą rolę w branży inspirując ludzi widzących karierę w obszarze STEM i walnie przyczyniając się do rozwoju nowych technologii już od ponad trzech dekad. Swój keynote wygłosi osobiście w Las Vegas w czwartek 5 stycznia 2023 roku o 3:30 nad ranem czasu polskiego.























Źródło: Info Prasowe / AMD