Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

VFI 20000 ICT IoT 3/3 BX to nowoczesny zasilacz UPS oferowany przez firmę PowerWalker. Urządzenie wyróżnia się ogromną mocą, dużą funkcjonalnością i pełną integracją z chmurą Microsoft Azure.

PowerWalker VFI 20000 ICT IoT 3/3 BX to zasilacz UPS wykonany w topologii Online. Całość zamknięta została w obudowie typu tower. Do najważniejszych cech produktu należy poprawa jakości napięcia wyjściowego i gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Opisywany model wyróżnia się zerowym czasem przełączania w tryb awaryjny. Na uwagę zasługuje również wbudowany bypass serwisowy.



Zasilacz oferuje pełną integrację z chmurą i może być sterowalny zdalnie. Do połączenia z UPS-em wystarczy aplikacja WinPower View dostępna w wersji na Androida i iOS. Za jej pośrednictwem administrator jest w stanie sprawdzać parametry pracy zasilacza czy konfigurować poszczególne ustawienia. Takie rozwiązanie może znacząco ograniczyć liczbę podróży w celach diagnostycznych.



PowerWalker VFI 20000 ICT IoT 3/3 BX daje możliwość stworzenia systemu, który w razie awarii jednego z zasilaczy przekaże obciążenie do kolejnego UPS-a. Wariant BX nie posiada wbudowanych akumulatorów - to model przygotowany do współpracy z modułami EBM (External Battery Module), które zostaną automatycznie wykryte tuż po podłączeniu. Zasilacz posiada stosowne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. Z tyłu UPS-a znalazło się miejsce dla czterech złączy komunikacyjnych w postaci RJ45, RS-232, USB i WLAN.



Zintegrowany z chmurą zasilacz awaryjny PowerWalker VFI 20000 ICT IoT 3/3 BX jest już dostępny w niektórych europejskich sklepach internetowych. Jego ceny zaczynają się od ok. 3000 euro.















Źródło: PowerWalker