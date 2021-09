Zasilacze z serii NZXT C Bronze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa seria zasilaczy C Bronze ma zaoferować stabilne i bezpieczne zasilanie dla wszystkich typów PC. Linia Bronze generuje mniejsze ilości ciepła, co ma przełożyć się na cichą i efektywną pracę systemu. Niezawodne komponenty, z których zbudowano jednostki, umożliwiają producentowi objęcie zasilaczy pięcioletnią gwarancją. Wśród najważniejszych cech zasilaczy NZXT C Bronze, znajdziemy: sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 Plus Bronze, półmodularne okablowanie z wytrzymałymi przewodami głównymi, które zabezpieczono osłonami oraz cichą pracę dzięki zmniejszonemu wydzielaniu ciepła i obniżonej prędkości obrotowej wentylatorów.







Zasilacze NZXT C Bronze będą dostępne w następujących wersjach i cenach:

- NZXT C550 Bronze o mocy 550 W w cenie około 370 PLN

- NZXT C650 Bronze o mocy 650 W w cenie około 416 PLN

- NZXT C750 Bronze o mocy 750 W w cenie około 462 PLN































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia