Zdominuj miasto z nowymi hulajnogami Acer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Chcesz narzucić miastu własne tempo? Predator ES Storm to hulajnoga, która oddaje pełną kontrolę w Twoje ręce. Dzięki potężnemu silnikowi 500W (z maksymalną mocą 913W!) pokonasz każde wzniesienie i zostawisz innych daleko w tyle. Niezależnie od nawierzchni, Twoja wygoda i pewność siebie są priorytetem – przedni amortyzator, duże 10-calowe opony bezdętkowe oraz szeroki podest sprawiają, że jazda po kostce brukowej czy nierównościach staje się wyjątkowo płynna. Zapomnij o ograniczeniach związanych z planowaniem trasy w pobliżu ładowarki. Dzięki pojemnej baterii 16 Ah, która zapewnia zasięg aż 60 km, możesz jechać tam, gdzie chcesz, spontanicznie, przez cały dzień – Predator ES Storm jest gotów na Twoje plany.







Zarządzaj stylem jazdy za pomocą dedykowanej aplikacji w smartfonie i ciesz się poczuciem bezpieczeństwa dzięki podwójnemu systemowi hamulców (przedni tarczowy + tyli E-ABS). Bądź gotów na wszystko, dzięki odporności na zachlapania (IPX5), systemowi odzyskiwania energii KERS i wyraźnym kierunkowskazom.



Niech miasto stanie się Twoje – wybierz Nitro ES Series 4 Select!

Chcesz poruszać się po mieście z gracją, komfortem i odrobiną stylu? Nitro ES Series 4 Select to hulajnoga, która spełni Twoje oczekiwania. Dzięki silnikowi o mocy 400W (z maksymalną mocą 840W) poczujesz, jak płynnie pokonujesz każdą trasę. Cztery tryby prędkości (od 6 km/h do 20/25 km/h) pozwolą Ci dostosować tempo do nastroju – od spokojnej przejażdżki przez park, po dynamiczny dojazd na spotkanie. Zasięg do 45 km na jednym ładowaniu (bateria 10,2 Ah) sprawia, że codzienne sprawy i weekendowe przygody stają się czystą przyjemnością. Zapomnij o ograniczeniach – Nitro ES Series 4 Select da Ci swobodę, jakiej szukasz. Poczuj pełną, komfortową podróż, którą zapewniają przedni amortyzator, 10-calowe opony bezdętkowe i szeroki podest – niezawodny zestaw od Acer, który wygłusza nierówności i zapewnia stabilność. A bezpieczeństwo? Z nim nie ma kompromisów – podwójny system hamulców (przedni tarczowy + tyli E-ABS), system odzyskiwania energii KERS, wyraźne kierunkowskazy oraz odporność na zachlapania (IPX5) to standard, który daje Ci pewność, że zawsze będziesz gotowy na każdą sytuację.



Gotowy na ekstremalne przejażdżki? Z Predator Extreme otrzymasz coś ekstra!

Jeśli szukasz absolutnych osiągów i nie masz zamiaru iść na żadne kompromisy, seria Predator Extreme to wybór, który spełni Twoje najwyższe wymagania. Te hulajnogi zostały stworzone z myślą o pasjonatach adrenaliny, którzy potrzebują mocy, niezawodności i wyjątkowego komfortu, by pokonywać miasto w ekstremalnym stylu. Predator Extreme to nie tylko pojazd – to prawdziwa maszyna, która pozwala wyjść poza granice tego, co znane w świecie hulajnóg elektrycznych.



Już od 4 kwietnia 2025 r. czeka na Ciebie ekscytująca promocja! Kupując hulajnogę z serii Predator Extreme do 31 sierpnia 2025 r. otrzymasz w prezencie dedykowane siodełko o wartości 499 PLN! To niepowtarzalna okazja, by podnieść komfort swoich ekstremalnych przejażdżek i jeszcze bardziej cieszyć się jazdą na hulajnodze, która nie zna ograniczeń.



Ceny i dostępność

Hulajnoga Predator ES Storm jest dostępna w sklepie Media Expert w cenie 2599 PLN, natomiast model Nitro ES Series 4 Select czeka na Ciebie w RTV Euro AGD za 2099 PLN.

































źródło: Info Prasowe - ACER