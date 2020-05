Ze smartfonem na rowerze, czyli nowy uchwyt od Hamy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sezon rowerowy można uznać za rozpoczęty, a co za tym idzie nadszedł czas na zaopatrzenie się w gadżety, które mogą być przydatne podczas jazdy na dwóch kółkach. Najnowszy uchwyt rowerowy od Hamy posiada przegub kulowy umożliwiający obracanie smartfona o 360° i regulację kąta nachylenia. Pozwala to na ustawienie urządzenia w dowolnej pozycji zarówno pionowej, jak i poziomej, tak, aby obraz na smartfonie zawsze był dobrze widoczny. Ruchome szczęki mocujące zapewniają łatwą obsługę uchwytu z możliwością indywidualnego dopasowania do urządzenia. Ponadto dzięki nim i elastycznej gumie zabezpieczającej, smartfon jest stabilnie i pewnie przymocowany oraz bezpieczny nawet podczas szybkiej jazdy po nierównym terenie.







Bezproblemowe zdejmowanie urządzenia z uchwytu jest możliwe zaś dzięki specjalnemu przyciskowi. Uchwyt bardzo szybko i w łatwy sposób można zamontować na kierownicy roweru za pomocą zacisku i śruby blokującej. Ten stabilny sposób mocowania sprawdzi się na wszystkich kierownicach o średnicy do 30 mm zarówno, jeśli chodzi o rowery tradycyjne, jak i elektryczne. Nowość od Hamy pasuje do smartfonów o szerokości z przedziału 5-9 cm. Uchwyt daje możliwość mocowania także tych urządzeń, które są umieszczone w etui.



Niewiążąca cena sprzedaży uchwytu rowerowego: 99 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Hama