Zenless Zone Zero 3.0 debiutuje z DLSS i ray tracingiem

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

W tym tygodniu na rynku debiutuje wyczekiwana aktualizacja Zenless Zone Zero w wersji 3.0, która wprowadza obsługę techniki DLSS oraz nowych efektów ray tracingu na PC, a także przynosi oficjalny debiut gry na platformie Steam. To jednak nie koniec nowości – taktyczna strzelanka Squad zaktualizowała integrację z DLSS, a gra Reaper Actual wystartowała we wczesnym dostępie.

NVIDIA udostępniła również nowy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce, który optymalizuje system pod kątem najnowszych tytułów wykorzystujących techniki DLSS i RTX, w tym gry Empulse. Nowy sterownik GeForce Game Ready 610.62 WHQL można pobrać za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App lub bezpośrednio ze strony GeForce.com.



Dostępna jest także wersja 1.5 NVIDIA RTX Remix, wprowadzająca nowy proces pakowania projektów, funkcje zwiększające dostępność oraz Remix Skills, zaprojektowane z myślą o przyspieszeniu pracy moderów dzięki asystentom opartym na AI.



Kluczowe nowości NVIDIA RTX Remix 1.5:



- Smooth Normals (wygładzanie wektorów normalnych) - jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji przez społeczność -jest już dostępna. Automatycznie generuje wygładzone wektory normalne dla przechwyconej geometrii ze starszych gier, dzięki czemu obiekty 3D wyglądają mniej „kanciasto” pod wpływem oświetlenia realizowanego metodą path tracingu.

- RTX IO w wersji 1.5 wprowadza nowe opcje dekompresji danych, w tym gotowe profile optymalizacji wielkości klastrów plików (od 1 GB do 16 GB). RTX IO to wysokowydajna technologia przechowywania danych, która przyspiesza ładowanie gier i redukuje obciążenie procesora. Gry Portal with RTX, Portal: Prelude RTX oraz wersja demonstracyjna Half‑Life 2 RTX oficjalnie zintegrowały RTX IO, dzięki czemu rozmiary plików znacząco się zmniejszyły: Portal with RTX zajmuje teraz 17 GB zamiast 25 GB, a Half‑Life 2 RTX skurczyło się z 80 GB do 50 GB.

- Kontrola oświetlenia w oknie podglądu (Viewport Light Controls) – RTX Remix 1.5 wprowadza nowe i ulepszone opcje kontroli światła w oknie podglądu. Zarządzanie istniejącymi manipulatorami światła jest teraz łatwiejsze dzięki zunifikowanemu menu, które zapewnia stały dostęp do przełączników widoczności samych manipulatorów oraz do regulacji intensywności oświetlenia.

- RTX Remix Skills – udostępniono tekstowe pliki z wytycznymi (RTX Remix Skills), które dostarczają precyzyjnego kontekstu funkcjonalnego dla programistycznych agentów AI. Zawierają one przewodniki dotyczące m.in. tworzenia nowych gałęzi funkcjonalnych (feature branches), przeprowadzania testów jednostkowych czy przygotowywania żądań scalenia (merge requests). Dzięki zwiększeniu możliwości agentów AI, moderzy mogą znacznie przyspieszyć proces remasterowania gier.

źródło: NVIDIA