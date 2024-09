Zepp Health zaprezentował najnowszy Amazfit T-Rex 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit, globalna marka na rynku urządzeń wearable, należąca do firmy Zepp Health, zaprezentowała dzisiaj najnowszy smartwatch Amazfit T-Rex 3. Zaprojektowany z myślą o miłośnikach sportów wytrzymałościowych i siłowych, łączy w sobie ponadprzeciętną wytrzymałość (potwierdzone dziewięcioma certyfikatami militarnymi) oraz szereg praktycznych rozwiązań, w tym trzy rodzaje map offline: miejskie, topograficzne i narciarskie. Amazfit T-Rex 3 otrzymał najnowszy Zepp OS 4, pierwszy na świecie system operacyjny dla urządzeń wearables w pełni zintegrowany z generatywną Sztuczną Inteligencją (zasilany przez Chat GPT-4o), oferujący bogaty ekosystem aplikacji oraz możliwość zarządzania z wybranymi urządzeniami innych marek (np. głośnikami Sonos, kamerami GoPro).







Najnowszy smartwtach Amazfit oferuje także płatności zbliżeniowe Zepp Pay. Z funkcji mogą korzystać użytkownicy aplikacji Curve w 31 krajach w Europie.



Co nowego w Amazfit T-Rex 3?

• O 16 proc. większy i o 100 proc. jaśniejszy wyświetlacz AMOLED (1,5”, 2000 nitów) w porównaniu do drugiej edycji serii Amazfit T-Rex

• Korpus wraz z ramką i czterema przyciskami wykonane z ulepszonej stali nierdzewnej

• Bezpłatne mapy offline przedstawiające nazwy ulic, ukształtowanie terenu oraz stoki narciarskie wraz z powrotną nawigację do punktu startu;

• Szereg funkcji monitorujących poziom zmęczenia organizmu m.in. Readiness, zmienność rytmu zatokowego (HRV)

• Ponad 170 trybów sportowych, w tym nowy Hyrox Race, nurkowanie, ultramaraton i ulepszony monitoring treningu siłowego

• Jeszcze dłuższy czas pracy baterii: do 27 dni przy typowym użytkowaniu i do 180 godzin z aktywowanym GPS;

• Ulepszone środki ochrony prywatności, w tym opcja uruchamiająca dyskretny GPS



Bezkonkurencyjne rozwiązania w obszarze prywatności

Amazfit T-Rex 3 wyznacza nowy standard w zakresie ochrony prywatności. Użytkownicy mogą swobodnie decydować, czy dane geolokalizacyjne mają być przechowywane w chmurze trwale czy tymczasowo. Smartwatch umożliwia także niewysyłanie danych GPS. Dodatkowo pozwala tworzyć kopie zapasowe, w tym wiadomości e-mail czy treningów.



Rozszerzony ekosystem Amazfit

Amazfit T-Rex 3 jest idealnym uzupełnieniem Amazfit Helio Ring. Wraz z aplikacją Zepp oba urządzenia tworzą unikalny ekosystem, który umożliwia monitoring danych treningowych i post-treningowych przez całą dobę. Kiedy Amazfit T-Rex 3 rejestruje szczegółowe dane w trakcie ćwiczeń, Amazfit Helio Ring śledzi proces regeneracji, uwzględniający m.in. jakość snu, tętno spoczynkowe, zmienność rytmu zatokowego czy poziom stresu. Dane treningowe i regeneracyjne przedstawiane są w aplikacji Zepp.



Ceny i dostępność

Amazfit T-Rex 3 będzie dostępny na amazon.com we wrześniu br. Rekomendowana cena wynosi 1299 PLN. Smartwatch dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i czerwonym. Wkrótce dostępne będą także dodatkowe paski do zegarka także w kolorze pomarańczowym.

































źródło: Info Prasowe - Amazfit