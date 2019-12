Zimowe nowości dla graczy od Tracer GAMEZONE

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Tracer prezentuje nowości z gamingowej serii GAMEZONE. Popularny producent sprzętu udostępnia graczom klawiaturę mechaniczną Raver, myszkę Neo i słuchawki Aligator. Są to urządzenia stworzone z myślą o osobach, które poszukują dobrej jakości sprzętu w przystępnej cenie.

Tracer GAMEZONE Raver RGB to pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna. Raver został wyposażony w niezawodne przełączniki Outemu Blue o charakterystycznym kliknięciu w momencie aktywacji. Dzięki temu klawiatura Tracer gwarantuje precyzję w działaniu i długą żywotność. Komfortowa podkładka pod nadgarstki zapewnia prawidłowe ułożenie dłoni podczas długich godzin spędzonych przed komputerem.



Raver posiada aż 11 przycisków multimedialnych, które sprawią, że szybko i wygodnie podgłośnimy muzykę lub przeskoczymy do kolejnego utworu. Dodatkowo, funkcja Anti-Ghosting, która jest niezbędna w sprzęcie dla graczy, zapewnia prawidłowe rejestrowanie wszystkich akcji wykonywanych na klawiaturze.



Dla podkreślenia gamingowego charakteru, Raver został wyposażony w podświetlenie RGB, które można personalizować według własnych upodobań. Klawiatura daje możliwość regulacji natężenia podświetlenia, wyboru predefiniowanych trybów lub tworzenia własnych schematów.

Źródło: Tracer

Tracer przygotował również nową myszkę, która z pewnością spełni oczekiwania osób poszukujących dobrego sprzętu w atrakcyjnej cenie. GAMEZONE Neo RGB to urządzenie o ergonomicznym kształcie, które świetnie leży w dłoni praworęcznych graczy i gwarantuje precyzyjne sterowanie nawet podczas dynamicznej rozgrywki w grach FPS lub MOBA. Myszka posiada siedem wygodnie osadzonych przycisków, które w ułamkach sekundy przekażą nasze kliknięcia do komputera, a żywotność każdego z nich to aż 10 milionów powtórzeń. Sercem tego „gryzonia" jest optyczny sensor o maksymalnej rozdzielczości 4 800 DPI, który dokładnie śledzi każdy, nawet najmniejszy ruch.Dla zwiększenia komfortu użytkowania Tracer GAMEZONE Neo, producent wyposażył myszkę w teflonowe ślizgacze, które zapewniają wyjątkowo płynne poruszanie się po podkładce. Matowe wykończenie sprawi natomiast, że myszka nie będzie tak łatwo zbierać odcisków palców i na dłużej zachowa estetyczny wygląd. Podświetlenie RGB w połączeniu z charakterystycznymi wzorami na obudowie sprawia, że Neo wygląda nietuzinkowo, zwłaszcza w przyciemnionym pomieszczeniu.Dopełnieniem tego zestawu dla graczy są słuchawki Tracer GAMEZONE Aligator RGB. Jest to zestaw o pełnej konstrukcji. Specjalnie wyprofilowane nauszniki w całości zakrywają uszy i dobrze tłumią zewnętrzne dźwięki, dzięki czemu w pełni można skoncentrować się na rozgrywce i nasłuchiwać czających się za rogiem przeciwników. Zostały one obszyte oddychającym materiałem, co gwarantuje wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich sesji. Z kolei metalowy pałąk umożliwia swobodną regulację. Za jakość dźwięku odpowiadają 50-milimetrowe neodymowe przetworniki o pasmie przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, czułości na poziomie 120 db i impedancji 16 Ohm. Parametry te sprawią, że możemy cieszyć się czystym brzmieniem oraz bogatymi średnimi i wysokimi tonami.Słuchawki Aligator posiadają także mikrofon na elastycznym ramieniu. Wyposażono go w technologię redukcji szumów otoczenia. Zapewnia to klarowną komunikację podczas rozmów z innymi graczami. Podświetlenie RGB świetnie komponuje się z innymi produktami z serii GAMEZONE. Natomiast uniwersalne złącze mini-jack 3,5-milimetra sprawia, że słuchawki bez problemu można podłączyć do komputera, smartfona, tabletu lub innego, dowolnego urządzenia wyposażonego w tego typu wejście.Słuchawki Tracer GAMEZONE Aligator są dostępne w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 89 zł. Klawiaturę Tracer GAMEZONE Raver RGB można nabyć w cenie od 149 zł, a myszkę Tracer GAMEZONE Neo w cenie od 39 zł.