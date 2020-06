Zobacz superkomputer HAWK z procesorami AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niedawno uruchomiony w Stuttgarcie system HAWK jest jednym z najpotężniejszych superkomputerów na świecie i jednocześnie najszybszym systemem ogólnego przeznaczenia do obliczeń naukowych i przemysłowych w Europie. Od dziś można go wirtualnie zwiedzić za sprawą 360-stopniowego wideo, dzięki któremu można z bliska obejrzeć 44 szafy z 5600 węzłami obliczeniowymi z aż 720000 rdzeniami drugiej generacji procesorów AMD EPYC. Ten pracujący na Uniwersytecie w Stuttgarcie klaster oferuje ok. 26 PetaFLOPS mocy obliczeniowej, czyli aż 26 kwadryliony operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Gdyby ktoś miał wykonywać 1 taką operację na sekundę, to musiałby pracować 31 688 765 lat, by przeliczyć to co system o mocy 1 PetaFLOPS robi w ciągu 1/60 minuty.







Tymczasem Hawk zapewnia aż 26 razy więcej mocy, dzięki czemu naukowcy i inżynierowie mogą wykorzystywać go do badań naukowych na dużą skalę i przy bardzo złożonych zjawiskach, w tym do pracy nad sztuczną inteligencją, głębokim uczeniem, symulacją czy analityką dużych zbiorów danych (big data).



7 PetaFLOPS to z kolei sumaryczna moc systemów do badań służących walce z globalną pandemią COVID-19, jakie firma AMD przekazuje obecnie w ramach bezpłatnego wsparcia takim uniwersytetom jak Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University (NYU) i Rice University – to pierwsze uczelnie, które są beneficjentami AMD HPC Fund. Chcąc udostępnić konieczną moc obliczeniową szerszemu gronu naukowców na świecie, firma AMD wraz z Penguin Computing przygotowuje też zdalny system w chmurze, który już wkrótce zaoferuje nawet 4 PetaFLOPS mocy.



Superkomputer HAWK możecie obejrzeć w projekcji 360 stopni TUTAJ...







Źródło: Info Prasowe / AMD