ZwiedzAI bezpłatnie Centrum Nauki Kopernik

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 14 lipca wyjątkowe święto nauki, zabawy i eksperymentów – Dzień Odkrywców, podczas którego wstęp do Centrum Nauki Kopernik będzie bezpłatny. Zwiedzający mogą liczyć na specjalne atrakcje i strefy, w których główną rolę odegra sztuczna inteligencja. Centrum Nauki Kopernik to niezwykłe miejsce na mapie na mapie Warszawy, które cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dorosłych, jak i młodszych zwiedzających. Wyróżnia je nieszablonowe podejście do świata nauki i technologii, a jego misją jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Raz w roku Samsung zaprasza wszystkich chętnych do bezpłatnego zwiedzania Centrum. W niedzielę, 14 lipca na zwiedzających czekać będą liczne strefy tematyczne, pokazujące to, jak sztuczna inteligencja może nas wspierać w różnych obszarach życia.







RozwijAI umiejętności

W tej strefie zwiedzający zapoznają się ze sztuczną inteligencją w urządzeniach, które towarzyszą nam najczęściej, czyli telefonach i tabletach. Przestrzenna instalacja pozwoli wypróbować edycję zdjęć z funkcją Photo Assist umożliwiającą dorysowywanie, usuwanie elementów, przestawianie, kadrowanie – twórczości nie będzie końca. Można będzie także poćwiczyć robienie notatek przy pomocy AI oraz nowej funkcji Samsung Note Assist. ​Goście sprawdzą jak szybko AI poradzi sobie z przekształceniem długiego tekstu w prostą i czytelną notatkę. Skrócona treść będzie punktem wyjścia warsztatu o mikroświecie, przygotowanego przez Centrum Nauki Kopernik.



UsprawniAI codzienne życie

Sztuczna inteligencja może pomóc nam w codziennych obowiązkach. Technologia sczytywania obrazów angażująca AI, daje różne możliwości, np. zdalnego podejrzenia produktów, by łatwiej móc sprawdzić, czego brakuje i co należy dokupić. Zwiedzający będą mogli wcielić się w rolę konsumentów – „zakupić” żywność, wypakować ją oraz zaplanować posiłki wykorzystując przy tym funkcję AI w lodówce Samsung. Ta edukacyjna zabawa pomoże także w budowaniu dobrych nawyków konsumencko-żywieniowych.



GrAI na najwyższym poziomie

W strefie gamingowej goście będę mogli wcielić się w kierowców rajdowych i zmierzyć w wyścigu o atrakcyjne nagrody, m.in. kody do Steam, czy monitor Odyssey OLED G8 34”.​ Na najmłodszych zwiedzających czekać będą klocki. Z pomocą AI i aplikacji Brickit dzieci stworzą konstrukcje, które potem zabiorą ze sobą do domu.



DoświadczAI nowych możliwości

Stworzenie animacji postaci wymagało kiedyś wielu godzin pracy całej grupy specjalistów. Dziś możemy zrobić to już w kilka minut! Na stanowisku z ekranami Flip Pro zwiedzający będą mogli rysować postaci i błyskawicznie animować je z pomocą odpowiedniej aplikacji oraz przekształcać swoje rysunki w obrazy w wybranym stylu malarskim. W ten sposób odkryją możliwości, jakie AI wnosi do świata grafiki i designu oraz przetestują dostępne narzędzia. Rysownicy poprowadzą także mini warsztat dla dzieci, podczas którego pokażą, jak kiedyś w tradycyjny sposób animowało się postaci rysunkowe.​



OglądAI świat w nowych barwach

Jak bardzo zmieniła się telewizja w ciągu ostatnich 30 lat? Zwiedzający zobaczą to na własne oczy, porównując jakość obrazu w dwóch telewizorach Samsung: 19 – calowym sprzed kilkunastu lat oraz ultranowoczesnym o rozdzielności 8K, wyposażonym w technologię AI. Na obu ekranach prezentowany będzie ten sam film rysunkowy w oryginalnej oraz odświeżonej wersji.



OdkrywAI świat (Warsztaty)

W Majsterni na 1. piętrze na odwiedzających czekać będą niezwykle ciekawe warsztaty:

Samsung Stacja Galaxy - To zajęcia dla dzieci w wieku 5-12 lat dotyczące sztucznej inteligencji. Ich uczestnicy stworzą zabawne i kreatywne obrazy na podstawie tekstu (np. żyrafę z truskawkowymi uszami czy słonia chodzącego po tęczy).

Narzędzia pomiarowe w urządzeniach mobilnych - Jakie możliwości dają nam współczesne tablety i smartfony? Uczestnicy spotkania poznają nieoczywiste zastosowania tych urządzeń i sprawdzą, czy mogą pełnić rolę precyzyjnych przyrządów pomiarowych. Spróbują dostrzec za pomocą tabletów zjawiska niewidoczne na pierwszy rzut oka. Obejrzą także aplikacje wspomagane przez sztuczną inteligencję i przetestują ich użyteczność edukacyjną.

Biometria i biometryka - Jak to się dzieje, że smartfon rozpoznaje naszą twarz? Czy można odblokować cudzy telefon swoim palcem? Co odkryła sztuczna inteligencja, badając odciski palców? Podczas warsztatu zwiedzający dowiedzą się, jak systemy identyfikacji cech biometrycznych zbierają dane i czy można je oszukać. Poznają bliżej kod binarny, sprawdzą, jak można zmienić go na dziesiętny i przekonają się, co łączy biometrię z wszechobecnymi kodami QR. Przyjrzą się także swoim odciskom linii papilarnych, odnajdą w nich minucje i zabiorą na pamiątkę własne karty daktyloskopijne.

Mikroświat - Jak wygląda w dużym powiększeniu pawie pióro? Skóra węża? Sierść lwa? Ten warsztat to unikatowa okazja, by obejrzeć pod mikroskopem nietypowe próbki, pochodzące z warszawskiego ZOO. Nie zabraknie także części roślin, pyłków, nasion. Zwiedzający przekonają się, jakie sekrety kryją bursztyny zbierane nad morzem. Przyjrzą się także piaskowi. Czym różni się ten z plaży w Gdańsku od tego z Pizy i wybrzeża Irlandii? Wszystkie próbki będą identyfikowane za pomocą opcji Circle to search, dostępnej w telefonach Samsung.



Firma Samsung jest partnerem strategicznym Centrum Nauki Kopernik od początku jego istnienia. W ramach współpracy wspiera instytucję przy tworzeniu programów edukacyjnych, wydarzeń czy dostarczaniu rozwiązań technologicznych na potrzeby ekspozycji.



Dzień Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 14 lipca, w godzinach 9.00 – 19.00. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można rezerwować od poniedziałku, 8 lipca, od godz. 8.00 na stronie bilety.kopernik.org.pl











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG