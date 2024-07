Zwyciężaj dla swojego klubu w EA SPORTS FC 25

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts ujawniła kolejny rozdział światowej serii gier, EA SPORTS FC 25, która zadebiutuje 27 września 2024 roku. Gra kontynuuje rozwój największej na świecie platformy piłkarskiej, wprowadzając szereg innowacji, w tym tryb Rush i FC IQ, zapewniając najbardziej autentyczne doświadczenie społecznościowe dla graczy. Do sieci trafił także zwiastun EA SPORTS FC 25, prezentujący znaną na całym świecie gwiazdę Jude’a Bellinghama oraz rozgrywkę opartą na silniku Frostbite. Rush to całkowicie nowy tryb gry 5 na 5, wykorzystujący te same elementy zarządzania rozgrywką i mechanikę, co tryb 11 na 11.







Dostępny w trybach Football Ultimate Team, Clubs i Kick-Off, Rush został stworzony z myślą o grze ze znajomymi, gdzie czteroosobowe grupy mogą wspólnie grać na jednym boisku, a bramkarz jest sterowany przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo w trybie kariery menedżera, Rush umożliwia kontrolowanie rozwoju akademii młodzieżowej przez cały sezon oraz uczestnictwo w zupełnie nowych turniejach 5 na 5.



Z kolei FC IQ wprowadza fundamentalne zmiany w aspekcie taktycznym każdego meczu 11 na 11, zapewniając większą kontrolę strategiczną. Nowy model sztucznej inteligencji, oparty na rzeczywistych danych z czołowych drużyn piłkarskich, wpływa na taktykę graczy poprzez całkowicie nowe Player Roles. Odświeżone elementy taktyczne i bardziej realistyczne ruchy zespołów na boisku unowocześniają grę pozycyjną, dostosowując styl każdej drużyny do jej rzeczywistych preferencji. To wszystko przekłada się na większą różnorodność w każdym spotkaniu.



W trybie kariery Live Start Points umieszczają graczy w centrum najważniejszych wydarzeń, takich jak przejęcie klubu po transferach w połowie sezonu lub zmiany menedżerów. Dodatkowo po raz pierwszy w historii, piłka nożna kobiet jest dostępna w trybie kariery, co zapewnia równość między żeńską reprezentacją a męską w każdym aspekcie gry, podkreślając zaangażowanie EA SPORTS FC w rozwój tej części rozgrywki.



Gra EA SPORTS FC 25 będzie dostępna 27 września 2024 r., a wczesny dostęp w ramach Edycji Ultimate rozpocznie się już 20 września 2024 r. Zamówienia przedpremierowe na grę EA SPORTS FC 25 są już dostępne. Gra trafi na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC oraz Nintendo Switch.



Fani, którzy do 20 sierpnia złożą zamówienie przedpremierowe na Edycję Ultimate, otrzymają szereg korzyści, w tym specjalne, ograniczone czasowo historyczne przedmioty, które umożliwią im skompletowanie drużyn Football Ultimate Team zarówno w EA SPORTS FC 24 (sprzedawanej oddzielnie), jak i EA SPORTS FC 25.



Członkowie EA Play otrzymają 10-godzinny wczesny dostęp do EA SPORTS FC 25 od 20 września. Ponadto, subskrybenci mogą liczyć na regularne nagrody, takie jak comiesięczne tokeny dla trybu Draft w Ultimate Team oraz sezonowe Club Rewards, a dodatkowo mogą oszczędzić 10% przy zakupie punktów FC i nie tylko. Szczegóły na temat EA Play są dostępne pod adresem www.ea.com/ea-play.







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts