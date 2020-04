Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

be quiet! w 2014 roku wypuściła bardzo wydajny cooler wieżowy Pure Rock, który szybko zdobył uznanie wielu użytkowników komputerów PC. Po sześciu latach na rynku przyszedł czas na następcę tego produktu i do rąk dostajemy model be quiet! Pure Rock 2. Konstrukcja ta obsługuje starsze i obecne procesory firm Intel i AMD, a jego wydajność sięga 150 W TDP. Na aluminiowym, asymetrycznym radiatorze (by nie kolidował z wysokimi modułami pamięci RAM), umieszczono wentylator Pure Wings 2 120 mm PWM (żywotność określa się na 80 tysięcy godzin pracy), pracujący z maksymalnymi obrotami 1500 RPM i generującym szumy na poziomie 26.8 dBA.







W wymianie energii cieplnej pomagać będzie technologia bezpośredniego styku ciepłowodów HeatPipe z promiennikiem procesora (direct touch HDT).



Całość o wymiarach 155 x 121 x 87 milimetrów, bez problemów powinna mieścić się w większości dostępnych na rynku obudów PC, a wybierać będzie można między wersją "srebrną" (szczotkowane aluminium) oraz czarną. Na produkt dostajemy trzy lata gwarancji producenta.



Ceny zależnie od wersji, wynoszą: 39 EURO / 39 USD / 33.99 FUNT (Silver) oraz 44 EURO / 44 USD / 38.99 FUNT (Black).

































Źródło: TechPowerUP