beyerdynamic - Trzy nowe modele słuchawek AVENTHO i AMIRON

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas Międzynarodowych Targów Elektroniki Użytkowej (IFA) w Berlinie marka beyerdynamic zaprezentuje trzy nowe modele słuchawek. Nowe urządzenia zostały precyzyjnie dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. AVENTHO 200 to elastyczny towarzysz podróży, AMIRON 200 zapewnia motywujące brzmienie osobom aktywnym, a AMIRON ZERO z klipsem skierowany jest do entuzjastów mody i technologii, ceniących styl i innowacyjność. AVENTHO 200 to uniwersalny towarzysz – zarówno w domowym zaciszu, jak i w podróży. Niezależnie od tego, czy odpoczywasz przy ulubionej playliście, jesteś w drodze czy pracujesz, bezprzewodowe słuchawki wokółuszne beyerdynamic dopasowują się do codziennego rytmu i zapewniają idealną równowagę między funkcjonalnością, komfortem i wyjątkową jakością dźwięku.







Wbudowany 45-milimetrowy przetwornik dynamiczny tworzy solidną podstawę dla mocnego brzmienia – z wyraźnymi wysokimi tonami i głębokim basem. Użytkownicy mogą płynnie przełączać się między aktywną redukcją szumów (ANC) a trybem transparentnym – w zależności od tego, czy chcą skupić się na pracy, czy pozostać świadomi otoczenia.



Profesjonalna jakość rozmów dzięki Qualcomm cVc

Mikrofon w modelu AVENTHO 200 zapewnia wyjątkową klarowność podczas spotkań online i rozmów telefonicznych. Technologia Qualcomm cVc gwarantuje wysoką jakość połączeń nawet w hałaśliwym otoczeniu, takim jak zatłoczone pociągi czy terminale lotniskowe – skutecznie redukując szumy tła i uwydatniając głos rozmówcy.



Aby sprostać wymaganiom codziennego użytkowania, AVENTHO 200 wykonano z wysokiej jakości materiałów. Regulowany pałąk bazuje na aluminium w celu zapewnienia jego wysokiej trwałości. Pokrycie go pianką z pamięcią kształtu i specjalnym wgłębieniem dla ciemiączka zwiększa komfort noszenia. Nauszniki są wymienne i można je dokupić, co wydłuża żywotność słuchawek. Po złożeniu model bez problemu mieści się w bagażu – idealnie sprawdzi się więc w podróży.



Pierwsze bezprzewodowe słuchawki beyerdynamic z wymiennym akumulatorem

Trwała konstrukcja obejmuje także akumulator, który można łatwo wymienić. Wystarczy zdjąć nauszniki, otworzyć komorę baterii i wymienić ogniwo. Mimo intensywnego użytkowania, AVENTHO 200 zachowuje imponujący czas pracy – do 63 godzin bez ANC. Dla jeszcze większej elastyczności między pracą a życiem prywatnym, słuchawki można jednocześnie połączyć z laptopem i smartfonem dzięki technologii Multipoint Bluetooth® 5.4. Z kolei funkcja Google Fast Pair umożliwia szybkie i proste parowanie.





AMIRON 200: Stworzone dla biegaczy i aktywnych

AMIRON 200 to otwarte słuchawki True Wireless, zaprojektowane specjalnie dla biegaczy i osób aktywnych. Dzięki ultralekkiej konstrukcji z ergonomicznym pałąkiem zachodzącym za ucho, słuchawki pewnie trzymają się na miejscu nawet podczas długich sesji treningowych, nie powodując ucisku. Otwarta konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo – użytkownik słyszy otoczenie i może jednocześnie cieszyć się ulubioną muzyką.



AMIRON 200 oferują dynamiczne brzmienie z wyjątkowo głębokim basem. Obsługa dotykowa umożliwia łatwe sterowanie muzyką i odbieranie połączeń – wystarczy jedno stuknięcie w słuchawkę, by wrócić do odtwarzania. Dwa mikrofony i technologia ENC skutecznie eliminują szumy otoczenia, gwarantując wysoką jakość rozmów.



Dostosowane do treningu w każdych warunkach

Te otwarte słuchawki True Wireless są odporne na kurz i zachlapania (IP54), więc sprawdzą się podczas biegania zarówno w mieście, jak i w terenie. Akumulator zapewnia do 36 godzin pracy. A gdy trzeba szybko ruszyć w drogę – 5 minut ładowania wystarczy na 90 minut treningu z muzyką w tle.





AMIRON ZERO: Nowa forma, nowa ergonomia

Listę nowości dopełniają pierwsze w ofercie beyerdynamic otwarte douszne słuchawki z klipsem. AMIRON ZERO łączą nowoczesny wygląd z doskonałym brzmieniem i wyjątkowym komfortem użytkowania. Opatentowany kształt litery „C” delikatnie otacza ucho, równomiernie rozkładając ciężar – zaledwie 6 g na słuchawkę – co eliminuje nacisk na przewód słuchowy.



Wysoka jakość wykonania i przyciągający wzrok design

Niezależnie od tego, czy użytkownikom zależy na tym, by nie przegapić ważnych komunikatów na dworcu, czy chcą swobodnie rozmawiać z kasjerami podczas zakupów, otwarta konstrukcja dźwiękowa słuchawek AMIRON ZERO pozwala na naturalne postrzeganie otoczenia, zapewniając jednocześnie precyzyjne wysokie tony i delikatny bas przy minimalnych stratach jakości dźwięku. AMIRON ZERO można indywidualnie skonfigurować za pomocą aplikacji beyerdynamic. Podobnie jak dwa pozostałe nowe modele, słuchawki te wyposażono również w sterowanie dotykowe, które ułatwia obsługę w różnych sytuacjach.



Innowacyjne bezprzewodowe słuchawki douszne z klipsem od razu przyciągają uwagę, między innymi za sprawą solidnych materiałów, z których zostały wykonane. AMIRON ZERO to nie tylko stylowy wygląd, ale też wysoka odporność na kurz i zachlapania (klasa ochrony IP54). Staranność wykonania obejmuje również etui ładujące, wyposażone w metalowy zawias podkreślający elegancję całego zestawu. W połączeniu z etui, słuchawki oferują do 20 godzin pracy, co czyni je stylowym i praktycznym towarzyszem codziennego użytkowania.



Dostępność i ceny

AVENTHO 200 - 1099 PLN (sugerowana cena detaliczna z VAT) / dostępne kolory: czarny, nordycki szary

AMIRON 200 - 799 PLN (sugerowana cena detaliczna z VAT) / dostępne kolory: czarny, biały, sport

AMIRON ZERO - >669 PLN (sugerowana cena detaliczna z VAT) / dostępne kolory: czarny, biały, sport



Nowe modele będą dostępne w sprzedaży w IV kwartale 2025 roku w sklepie internetowym www.beyerdynamic.de, na Amazonie oraz w sieciach sprzedaży detalicznej - Media Markt, Media Expert, Euro RTV AGD oraz X-kom. Części zamienne i nauszniki będzie można zamawiać osobno.



































źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic