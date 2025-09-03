Garmin fenix 8 Pro - rewolucja na rynku smartwatchy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin rozwija technologie dostępne w smartwachach, wprowadzając serię fēnix 8 Pro. Te zegarki GPS klasy premium są pierwszymi urządzeniami z kategorii wearables z technologią inReach, która zapewnia łączność satelitarną i komórkową1. Dzięki temu sportowcy i podróżnicy mogą zostawić swoje telefony w domu i nadal pozostawać w kontakcie. Co więcej – fēnix 8 Pro – MicroLED stanowi kolejny przełom w kategorii smatwatchy wprowadzając pierwszy wyświetlacz MicroLED o niezwykle wysokiej rozdzielczości i doskonałej czytelności. Fēnix 8 Pro został zaprojektowany z myślą o aktywnościach, podczas których noszenie telefonu ze sobą jest niepraktyczne. Wbudowana technologia inReach umożliwia łączność satelitarną i komórkową.







Łączność satelitarna

fēnix 8 Pro wykorzystuje technologię inReach do komunikacji tekstowej i wysyłania powiadomień o lokalizacji.

- Wiadomości tekstowe: dwustronna komunikacja tekstowa z użytkownikami aplikacji Garmin Messenger na telefonie lub kompatybilnego smartwatcha Garmin.

- Meldunki z lokalizacją: możliwość wysyłania powiadomień z aktualną lokalizacją do bliskich, aby mogli śledzić postępy na trasie.



Łączność komórkowa

Oprócz wysyłania wiadomości tekstowych lub sprawdzania lokalizacji, fēnix 8 Pro może być używany do wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości głosowych, udostępniania linków LiveTrack i przeglądania prognoz pogody po połączeniu z siecią LTE.

- Rozmowy: Dzwoń i odbieraj połączenia głosowe z bezpośrednio z zegarka. Możesz rozmawiać z użytkownikami fēnix 8 Pro lub osobami korzystającymi z aplikacji Garmin Messenger na smartfonie.

- Wiadomości głosowe: Skontaktuj się z rodziną i przyjaciółmi, wysyłając 30-sekundowe wiadomości głosowe. Odbiorcy mogą odsłuchać wiadomości lub przeczytać ich transkrypcje na zegarku lub w aplikacji Garmin Messenger.

- LiveTrack: Bliscy mogą śledzić Twoje postępy dzięki funkcji udostępniania lokalizacji LiveTrack i meldunkom lokalizacyjnym. Użytkownicy także również wysyłać powiadomienia o rozpoczęciu sesji LiveTrack, na wypadek gdyby odbiorcy wiadomości chcieli śledzić aktywność lub skontaktować się z nimi podczas aktywności.

- Prognoza pogody: Sprawdź aktualne warunki pogodowe i prognozy na kilka najbliższych dni, aby być przygotowanym na to, co nastąpi.



Funkcja SOS obsługiwana przez Garmin Response

Po uruchomieniu SOS, urządzenie fēnix 8 Pro wyśle wiadomość za pośrednictwem połączenia satelitarnego lub komórkowego do centrum Garmin Response, gdzie przez całą dobę dyżuruje wyspecjalizowany zespół wykwalifikowanych koordynatorów ds. reagowania kryzysowego. Stamtąd Garmin Response komunikuje się z użytkownikiem, osobami z listy kontaktów alarmowych, organizacjami poszukiwawczo-ratowniczymi i innymi dostępnymi lokalnymi służbami. Informuje użytkowników i osoby z listy kontaktów alarmowych o działaniach ratowniczych, w tym o potwierdzeniu, że pomoc jest w drodze, i pozostaje w bieżącym kontakcie do czasu rozwiązania zdarzenia. Dzięki prawie dwudziestoletniemu doświadczeniu, zespół Garmin Response brał udział w ponad 17000 interwencjach inReach w ponad 150 krajach na wszystkich siedmiu kontynentach oraz na morzach i oceanach.



Pierwszy tego rodzaju wyświetlacz MicroLED

Oferując niezwykłą jasność i wyjątkową szczegółowość, fēnix 8 Pro – MicroLED ma ponad 400000 pojedynczych diod LED zapewniających jasność do 4500 nitów, co czyni go najjaśniejszym smartwatchem w historii. Ten rewolucyjny wyświetlacz, zapewnia bogate kolory i wysoką gęstość pikseli (PPI) przy szerokich kątach widzenia i doskonałą czytelność — nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.



Wytrzymała konstrukcja, funkcjonalność klasy premium

Wszystkie modele fēnix 8 Pro są przystosowane do wszelkich aktywności i mają certyfikat wodoszczelności odpowiedni do nurkowania. Mają szczelne metalowe przyciski, osłonę czujników, ekran dotykowy AMOLED lub MicroLED, tytanowy bezel oraz latarkę LED, która zapewnia lepszą widoczność przy słabym oświetleniu.



Zaprojektowany z myślą o każdej przygodzie, fēnix 8 Pro ma bogaty zestaw funkcji Garmin do monitorowania wydolności, nawigacji, zdrowia i dobrego samopoczucia, a także funkcje smart. Wśród wartych uwagi funkcji treningowych warto wymienić ocenę wytrzymałości i formy na podbiegach, codzienne sugestie treningowe, wgraną mapę TopoActive, dynamiczne wyznaczanie trasy powrotnej, aplikację Garmin EKG, asystenta, Garmin Pay, funkcje bezpieczeństwa i śledzenia oraz wiele innych.



fēnix 8 Pro – AMOLED jest dostępny w rozmiarach 47 mm i 51 mm, zapewnia do 27 dni pracy baterii w trybie smartwatcha, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 1199.99 Euro. fēnix 8 Pro – MicroLED jest dostępny w rozmiarze 51 mm, zapewnia do 10 dni pracy baterii w trybie smartwatcha, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 1999,99 euro. Oba modele będą dostępne w sprzedaży od 8 września 2025 r.































źródło: Info Prasowe - Garmin