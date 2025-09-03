Acer prezentuje laptopa Predator Helios 18P AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas konferencji next@acer na targach IFA 2025 w Berlinie zaprezentował prawdziwy arsenał nowych urządzeń: od laptopów i komputerów stacjonarnych, przez monitory, aż po gamingową klawiaturę. Na czele nowej linii stoi Predator Helios 18P AI – laptop, który nie tylko rywalizuje z mocą komputerów stacjonarnych, ale także oferuje stabilność i niezawodność klasy stacji roboczej. Helios 18P AI to coś więcej niż zwykły laptop gamingowy – to urządzenie zaprojektowane jak prawdziwy hybrydowy wojownik. Sprawdza się zarówno wtedy, gdy chcesz zanurzyć się w świecie gier, jak i wtedy, gdy musisz sprostać wymagającym projektom. Acer wyposażył go w rozwiązania z pogranicza świata graczy i profesjonalistów – dzięki czemu może być mobilną stacją roboczą, narzędziem do pracy z AI, edycji wideo czy projektowania 3D.







Sercem laptopa jest procesor Intel Core Ultra 9 285HX z Intel vPro. To nie tylko gwarancja wydajności, ale też bezpieczeństwa – sprzęt chroni dane nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony. Dla grafików, twórców i graczy niezwykle ważna będzie karta NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop z technologią DLSS 4, która pozwala uzyskać fotorealistyczne obrazy w czasie rzeczywistym. Do tego dochodzi pamięć ECC – aż do 192 GB – która samodzielnie wykrywa i naprawia błędy w danych, co minimalizuje ryzyko zawieszenia systemu.



Laptop wyposażono także w 18-calowy ekran o proporcjach 16:10 – idealny do pracy kreatywnej. W wersji Mini LED oferuje rozdzielczość 4K, HDR na poziomie 1000 nitów i stuprocentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Aby całość działała stabilnie, Acer sięgnął po swoje najnowsze rozwiązania chłodzące: ultrasmukłe wentylatory AeroBlade 6. generacji, ciekły metal i specjalne rurki cieplne. Całość uzupełnia klawiatura z podświetleniem RGB i wymiennymi mechanicznymi przełącznikami MagKey 4.0 – to prawdziwa gratka dla fanów precyzyjnych kliknięć.



Cena i dostępność

Predator Helios 18P AI (PH18P-73) trafi do sprzedaży w regionie EMEA, w cenie od 4999 EURO.























źródło: Info Prasowe - ACER