beyerdynamic prezentuje model DT 270 PRO

beyerdynamic rozszerza swoją renomowaną serię PRO o nowe słuchawki wokółuszne, które oferują profesjonalne studyjne brzmienie szerokiemu gronu odbiorców. Model DT 270 PRO łączy kompaktową, wszechstronną formę z atrakcyjną ceną, co czyni go interesującym wyborem zarówno dla ambitnych początkujących, jak i doświadczonych producentów, którzy cenią sobie tworzenie muzyki w dowolnym miejscu i czasie. DT 270 PRO otwierają drzwi do świata profesjonalnych słuchawek studyjnych. Choć ich cena nie przekracza 100 euro, zachowują one typowe cechy cenionej serii PRO: autentyczne studyjne brzmienie, wyjątkowy komfort noszenia oraz zestaw akcesoriów, który rzadko spotyka się w tym segmencie cenowym. Doskonałym tego przykładem są wymienne welurowe nausznice - wygodne i charakterystyczne dla serii PRO marki beyerdynamic.



W porównaniu z innymi modelami z serii PRO, DT 270 PRO wyróżniają się bardziej kompaktową i elastyczną konstrukcją - idealną do pracy w zmiennych warunkach i różnych lokalizacjach. Przewód można podłączyć z dowolnej strony, a dzięki dołączonemu adapterowi z USB-C na jack 3.5 mm, słuchawki są kompatybilne również z urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony czy tablety. Impedancja wynosząca 45 omów oraz niska waga - zaledwie 194 gramy - sprawiają, że to wyjątkowo poręczny towarzysz w każdej sytuacji. W zestawie znajduje się także wysokiej jakości etui do przechowywania.

Brzmienie i jakość materiałów na poziomie PRO
Niezależnie od tego, czy słuchawki DT 270 PRO są wykorzystywane do produkcji muzyki, nagrywania podcastów, czy ćwiczenia gry na instrumencie, oferują zrównoważone i szczegółowe brzmienie na poziomie studyjnym. Opracowane zgodnie z najnowszymi standardami akustycznymi oraz udoskonalane na podstawie opinii użytkowników, charakteryzują się brzmieniem łączącym klarowny, lecz nienachalny bas, naturalne średnie tony oraz szczegółowe, a przy tym przyjemnie łagodne wysokie pasma.

Zgodnie z wysokimi standardami marki beyerdynamic, model DT 270 PRO został zaprojektowany z myślą o trwałości. Konstrukcja z hartowanej stali sprężynowej, umieszczona wewnątrz wyściełanego pałąka, zapewnia pewne, a zarazem wygodne dopasowanie. Słuchawki są elastyczne i lekkie, co przekłada się na komfort niezbędny podczas długiej pracy w skupieniu. Wytrzymała obudowa została zaprojektowana tak, aby sprostać częstemu i intensywnemu użytkowaniu.

Wszechstronne uzupełnienie serii Pro od beyerdynamic
„Dzięki DT 270 PRO udostępniamy DNA naszej cenionej serii PRO jeszcze szerszemu gronu odbiorców” - mówi Ante Mihalj, menedżer produktu w beyerdynamic. „Chcieliśmy stworzyć słuchawki, które oferują oryginalne brzmienie PRO zarówno początkującym, jak i doświadczonym profesjonalistom z branży muzycznej - i właśnie to udało nam się osiągnąć dzięki modelowi DT 270 PRO. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć nasze portfolio o tak wszechstronny model, który zachowuje prawdziwy studyjny charakter”.

Dostępność i cena
Model DT 270 PRO będzie dostępny od 14 października 2025 roku w sugerowanej cenie detalicznej 99 euro (z VAT). Słuchawki będzie można kupić w sklepie internetowym www.beyerdynamic.com, na Amazonie oraz u wybranych sprzedawców specjalistycznych. Części zamienne oraz wymienne nausznice będą dostępne do zamówienia osobno.










źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic
