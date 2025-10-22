Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma beyerdynamic prezentuje nowe słuchawki DJ-skie, dostępne w dwóch wersjach. Model DJ 300 PRO X wyróżnia się czystą, minimalistyczną estetyką, natomiast stylowa edycja CLUB przyciąga wzrok odważnym i wyrazistym designem. Oba modele oferują wyjątkową konstrukcję 2-w-1, umożliwiającą użytkowanie zarówno jako słuchawek nausznych (on-ear), jak i wokółusznych (over-ear), co daje DJ-om pełną swobodę podczas produkcji i występów. Dodatkowo, nauszniki obu wersji można indywidualnie personalizować za pomocą konfiguratora online dostępnego na stronie beyerdynamic. Publiczna premiera modeli DJ 300 PRO X i DJ 300 PRO X CLUB odbędzie się podczas Amsterdam Dance Event (ADE).







Płynne przejście między trybem nausznym a wokółusznym

Nowe słuchawki DJ-skie marki beyerdynamic to synonim elastyczności i indywidualnego stylu. Dzięki unikalnemu systemowi 2-w-1 oraz modułowej konstrukcji, można je w zaledwie kilku prostych krokach przekształcić ze słuchawek nausznych w wokółuszne. Wystarczy wymienić dołączone nauszniki na odpowiednią konfigurację. Niezależnie od wyboru, poduszki gwarantują długotrwały komfort w każdej sytuacji.



Możliwość swobodnego przełączania się między obiema konstrukcjami niesie ze sobą wiele korzyści. Model nauszny doskonale sprawdza się podczas występów na żywo, gdzie kluczowa jest swoboda ruchu, natomiast wersja wokółuszna zapewnia idealne warunki do skupionej pracy nad produkcją muzyczną i odsłuchem wstępnym, oferując skuteczną izolację od otoczenia. Zamiast korzystać z różnych słuchawek do różnych zadań, DJ-e i twórcy muzyki mogą polegać na modelach DJ 300 PRO X i DJ 300 PRO X CLUB w całym swoim procesie twórczym.



Profesjonalne narzędzie i stylowy towarzysz

Wewnątrz słuchawek znajduje się dynamiczny przetwornik o średnicy 45 mm, który dostarcza głęboki bas, wyraziste wysokie tony i potężne brzmienie - czyste i kontrolowane nawet przy wysokim poziomie głośności. Jego rozmiar przewyższa standardowe przetworniki stosowane w wielu słuchawkach DJ-skich, co przekłada się na wyjątkową szczegółowość i precyzję dźwięku. Uderzenia stopy, talerze hi-hat i inne elementy perkusyjne są wyraźnie słyszalne, co zapewnia pełną kontrolę podczas odsłuchu i płynnych przejść w miksie. Przewód można podłączyć z dowolnej strony i zabezpieczyć za pomocą mechanizmu bagnetowego. Dzięki możliwości odłączenia kabla bezpośrednio od nausznika, zredukowano hałasy wynikające z poruszania się oraz przenoszenie drgań konstrukcyjnych. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu wtykowi kabla, który zapewnia swobodne połączenie, użytkownicy mogą w pełni skupić się na swoim występie - nawet podczas najbardziej dynamicznych setów.



Beyerdynamic oferuje te wszechstronne słuchawki w dwóch wersjach, z których każda skupia się na innym aspekcie designu. Model DJ 300 PRO X został stworzony z myślą o profesjonalnych DJ-ach preferujących minimalistyczny, stonowany wygląd. Z kolei DJ 300 PRO X CLUB łączy wysoką jakość dźwięku studyjnego z efektownym stylem ulicznym, wnosząc wyrazisty akcent do każdego stanowiska pracy. Srebrny pałąk oraz pomarańczowy napis CLUB na muszli sprawiają, że sprzęt wyróżnia się na tle klasycznych słuchawek DJ-skich.



Ale to jeszcze nie wszystko - dzięki internetowemu konfiguratorowi beyerdynamic, muszle obu wersji słuchawek można spersonalizować, dodając np. własne logo, unikalny wzór czy ulubiony motyw. Użytkownicy mają pełną swobodę twórczą i mogą w każdej chwili nadać swoim słuchawkom indywidualny charakter, a nawet wymienić muszle na zaprojektowane przez siebie dopiero po pewnym czasie.



Wystarczająco wytrzymałe na trasę - i łatwe w przechowywaniu

Oba modele słuchawek DJ-skich zostały wykonane z charakterystycznych dla beyerdynamic, wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu są trwałym i niezawodnym towarzyszem w trasie. Zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju marki, nauszniki, pałąk oraz kabel można łatwo wymienić - są dostępne jako części zamienne. Składana konstrukcja umożliwia szybkie i wygodne złożenie słuchawek, by bez problemu zmieścić je w torbie i być gotowym na kolejny występ - w klubie, na festiwalu czy podczas setu na dachu. Dołączony pokrowiec skutecznie chroni modele DJ 300 PRO X i DJ 300 PRO X CLUB, niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi ich muzyczna podróż.



Dostępność i cena

Słuchawki DJ 300 PRO X oraz DJ 300 PRO X CLUB będą dostępne od 22 października 2025 roku w sugerowanej cenie detalicznej 199 euro (z VAT) w sklepie internetowym beyerdynamic pod adresem www.beyerdynamic.com, na platformie Amazon oraz u autoryzowanych sprzedawców.



Nowe słuchawki DJ-skie zadebiutują publicznie podczas Amsterdam Dance Event (ADE), który odbędzie się w stolicy Holandii w dniach od 22 do 26 października. Firma beyerdynamic zaprezentuje modele DJ 300 PRO X oraz DJ 300 PRO X CLUB w ADE Lab Village, zlokalizowanym w amsterdamskim Westerparku, gdzie mieścić się będzie również Gear Test Lab.



































źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic