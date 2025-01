eufy X10 Pro Omni - premiera zaawansowanego robota sprzątającego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku oficjalnie zadebiutowała marka eufy, należąca do firmy Anker Innovations – globalnego lidera w segmencie elektroniki użytkowej. Specjalizująca się w nowoczesnych produktach do sprzątania marka eufy Clean wprowadza zaawansowany odkurzacz eufy X10 Pro Omni, wyposażony w system mopujący MopMaster 2.0 oraz bazującą na AI technologię omijania przeszkód AI.See. Wkrótce na rynku pojawią się także kolejne modele marki. Model eufy X10 Pro Omni to zaawansowane urządzenie, które potrafi skutecznie odkurzać oraz mopować podłogi i łączy w sobie cały zestaw zaawansowanych funkcji kluczowych dla efektywnego sprzątania.







Potężne ssanie i mopowanie

Nowość odkurza i mopuje podłogi, oferując siłę ssania na poziomie 8,000 Pa, co pozwala skutecznie usuwać kurz, piasek, sierść i inne zabrudzenia. Szczotka radzi sobie z włosami, które są automatycznie usuwane w bazie urządzenia. Za mopowanie odpowiada system MopMaster 2.0 z wirującymi mopami (180 obrotów/min) i naciskiem 1 kg, skutecznie czyszczący nawet zaschnięte zabrudzenia. Pięciokątny kształt mopów pozwala im dotrzeć do każdego zakamarka podłogi, a funkcja ich automatycznego unoszenia (o 12 mm) zabezpiecza dywany przez zmoczeniem.



Bezobsługowa stacja bazowa

Stacja bazowa Omni Station automatycznie opróżnia worek na kurz, uzupełnia wodę, czyści i suszy mopy (45°C), zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii. Worek na kurz o pojemności 2.5 l wystarcza na 2 miesiące, a zbiornik na wodę 3 l pozwala na umycie 150 m² podłogi 2-3 razy. Wszystko to sprawia, że model eufy X10 Pro Omni jest w znacznej mierze bezobsługowy – obowiązki użytkownika ograniczone są do minimum.



Zaawansowana nawigacja

Dzięki systemowi AI.See, nowy odkurzacz rozpoznaje i omija ponad 100 przeszkód, takich jak zabawki, przewody czy „niespodzianki” pozostawione przez zwierzęta. Nawigację wspierają zaawansowane technologie iPath Laser oraz bazująca na sztucznej inteligencji AI.Map 3.0, które tworzą mapy wielu pięter i pozwalają na selektywne sprzątanie.



Aplikacja eufy Clean

Dostępna dla systemów Android oraz iOS aplikacja umożliwia sterowanie urządzeniem, zarządzanie mapami, ustawianie harmonogramów oraz instalowanie aktualizacji. Nowością jest funkcja precyzyjnego planowania sprzątania w wybranych miejscach (pozwala to np. zaplanować odkurzanie w jadalni/kuchni krótko po obiedzie).



Dodatkowe funkcje

Odkurzacz wykrywa uskoki (np. schody), automatycznie wraca do bazy i posiada blokadę przed dziećmi. Bateria 5200 mAh zapewnia do 120 minut pracy w trybie odkurzania i mopowania.



Cena i dostępność

Rekomendowana cena robota eufy X10 Pro Omni to 3599 PLN - jednak obecnie urządzenie dostępne jest w sklepie MediaExpert.pl w cenie promocyjnej 2999 PLN.



































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio