’Exodus’ - krótki film o historii Battlefield 2042

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts razem z DICE prezentują “Exodus”, krótki film metrażowy przybliżający wydarzenia, które doprowadziły do Wojny Cywilnej Bezpatów w Battlefield™ 2042, a także przedstawiają bogatą obsadę grywalnych postaci Bezpatów, znanych w grze jako Specjaliści. Co więcej, “Exodus” na nowo przedstawia starego znajomego z Battlefield 4 – Kimble ‘Irish’ Gravesa. Postać, odgrywana w oryginale przez Michaela K. Williamsa, powracająca do 2042 jako grywalny Specjalista Bezpatów. “Exodus” to także pierwsze spotkanie z tajemniczym “Ozem”, który ściera się z Irishem o przyszłość Bezpatów i zasiewa ziarno niezgody. Narracja gry będzie ewoluowała z czasem wraz z tym, jak do konfliktu dołączą nowi Specjaliści, każdy z własną historią do opowiedzenia, dzięki czemu gracze będą mogli zagłębić się w świat i historię gry Battlefield 2042.







Dzięki angażującej rozgrywce wieloosobowej przedstawianej w ramach trzech zupełnie odrębnych doświadczeń, narracja Battlefield 2042 będzie opowiedziana w zupełnie nowy sposób dla serii. Wszystko za sprawą wciągającego świata widziany oczami Specjalistów i ich doświadczeń na polu bitwy. To immersyjne i nowoczesne podejście do opowiadania historii jest już znane graczom z ich ulubionych gier, a historie Specjalistów mają pozwolić na pełną imersję w uniwersum gry Battlefield 2042, niezależnie od tego, czy trzymają kontroler w rękach czy nie. W zależności od tego, czy graczowi zależy na głębokiej narracji czy też jedyne, czego potrzebuje do rozgrywki z innymi graczami, to odrobina kontekstu. Świat zbudowany w nowej odsłonie gry pozwala na pełną immersję.



W ramach prezentacji filmu “Exodus” gracze mogli odbyć “Podróż Bezpatów” razem z dziennikarzem Kayvanem Bechirem, który zdawał raport ze swoich 13 miesięcy, podczas których zaciągnął się na okręt Bezpatów. W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania, Kayvan przemierzał świat, a w trakcie podróży odkrył trzy prawdy: Stany Zjednoczone i Rosja są u progu wojny w czasie, gdy świat zmaga się z deficytem surowców, a Państwa sąsiadujące upadły. Grupa nomadów z upadłych krajów, znana jako Bezpaństwowcy (“Bezpaci”), uznana przez świat za zjednoczoną w celu przetrwania, to w rzeczywistości podzielona grupa z konfliktującymi celami. Na jej czele stoi przywódca zwany Ozem, który pociąga za sznurki zza kulis, aby zjednoczyć Bezpatów pod wspólnym sztandarem. W ostatnim rozdziale, Kayvan melduje się na pokładzie okrętu wojennego Exodus, który został przekierowany przez Oza do Londynu z misją, która wkrótce zadecyduje o losie Bezpatów i całego świata.



Irish to piąty Specjalista ujawniony w Battlefield 2042, a pięciu kolejnych zostanie zaprezentowanych w najbliższych tygodniach. Łącznie na premierę do dyspozycji graczy będzie 10 Specjalistów. Każdy z nich otrzyma wyjątkowy gadżet i cechę, które dostępne będą tylko dla tej postaci, co pozwoli na dalsze określenie stylu gry każdym z nich. Gracze będą mogli swobodnie wybrać też broń, granat czy drugi gadżet, w które wyposażą Specjalistów, co wpłynie na formy i style gry. Ci, którzy zamówią Battlefield 2042 w przedsprzedaży otrzymają też ekskluzywną skórkę Zaprawiony w Boju dla grywalnego Specjalisty - Irisha, a także wczesny dostęp do Otwartej Bety, epicki nóż do eliminacji w walce wręcz Baku ACB-90, epicką zawieszkę na broń Pan Gryzak oraz tło karty gracza “Lądowanie” i nieśmiertelnik “Stara gwardia”.



Gra Battlefield 2042 dostępna jest już w przedsprzedaży, z planowaną premierą 22 października w cenie 269 PLN na Xbox One, PlayStation 4 i na PC, oraz 349 PLN na Xbox Series X|S, a także na PlayStation 5. Członkowie EA Play otrzymają wczesny dostęp do Otwartej Bety we wrześniu.

















Źródło: Info Prasowe / Electronic Arts