’#KuratorSztuki’ z Magdaleną Boczarską - ambasadorką Acer Swift

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W najnowszej kampanii ambasadorka marki Acer Magdalena Boczarska przedstawia najnowszego Swift 3 z Intel Evo i Windows 11. Nawiązanie do sztuki to nie przypadek, najnowszy notebook linii Swift to nie tylko precyzja i dbałość o szczegóły, ale również wyraz tego, że nowe technologie mogą łamać schematy. Co więcej, nowej odsłonie kampanii towarzyszy aktor – Adam Woronowicz. Z okazji premiery Acer Swift 3 z Intel Evo wyposażonego w najnowszy system operacyjny Windows 11 powstał spot nawiązujący do sztuki. Ambasadorka odwiedza galerię, w której przygląda się abstrakcyjnym obrazom.







Uwagę aktorki przykuwa szczególnie jedno dzieło, której formę i przekaz tłumaczy jej ekscentryczny kurator - Adam Woronowicz. Po długim wywodzie Woronowicza, Boczarska przyznaje, że obraz wygląda jak nowa tapeta w jej notebooku Swift 3.



Kampania ,,KuratorSztuki” prowadzona jest za pośrednictwem mediów społecznościowych marki Acer m.in. na YouTube, Instagramie i Facebook. Uzupełnią ją także działania digital i komunikacja PR. Nowością w Swift 3 jest ultranowoczesny procesor Intel® Evo™ jedenastej generacji, a bateria pozwala na 17 godzin pracy mobilnej. Ponadto użytkownicy notebooków Swift mogą za darmo zaktualizować swój system operacyjny do Windows 11. Notebooki serii Swift 3 są dostępne w sprzedaży w sieciach sklepów Media Expert i na x-kom.pl.















Źródło: Info Prasowe / Acer