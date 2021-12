Komputronik z kolejnym salonem w Warszawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Salon w CH Wola Park, to kolejny punkt sprzedaży, który zostanie otwarty zgodnie z nowym projektem. W salonie klienci znajdą wyodrębnione strefy smart home, laptopów, smartfonów oraz dedykowaną strefę usług. W dniu otwarcia będą mogli skorzystać także z rabatów na wybrane produkty i usługi – aż 25% upust na usługi serwisowe i 1 zł za oklejanie ekranu smartfona. W specjalnej ofercie znajdą się też m.in. smartfon realme GT Master Edition Voyager Grey, który będzie można kupić aż 700 zł taniej. Telefon napędza procesor Snapdragon 778G 5G od Qualcomm, który w połączeniu z ekranem o odświeżaniu 120 Hz i szybkim ładowaniem 65 W pozwala korzystać z mobilnych rozrywek płynnie i bez ograniczeń. Moc urządzenia zamknięta jest w designerskiej obudowie stworzonej przez japońskiego projektanta Naoto Fukusawę.







400 zł taniej będzie można kupić konsolę Microsoft Xbox Series X, która została wyposażona w dysk twardy o pojemności 1024 GB. Gracze mają do dyspozycji wysoką rozdzielczość 4K, prędkość do 120 FPS i dźwięk przestrzenny 3D. Konsola dostarcza wyjątkowe wrażenia wizualne i dźwiękowe podczas rozgrywki. Moc obliczeniowa grafiki 12 teraflopów pozwala uzyskać wysoką jakość obrazu. W zestawie klienci znajdą też grę Fifa 22 oraz Battlefield 2042.



Kolejną ciekawą propozycją jest laptop Lenovo Legion 5-15ACH, który został przeceniony aż o 500 zł. Jego minimalistyczna obudowa kryje w sobie mocny procesor AMD Ryzen i grafikę NVIDIA GeForce, a nad ich odpowiednią temperaturą czuwa Legion Coldfront 2.0. Oszałamiająca częstotliwość odświeżania na ekranie FHD oraz ultrawydajna karta graficzna NVIDIA Geforce RTX 3050Ti zapewniają niesamowite wrażenia podczas każdej rozgrywki.



Każdy, kto dokona dowolnego zakupu w salonie Komputronik otrzyma także darmowy kod dostępu do platformy filmowej Chili.





















Źródło: Info Prasowe / Komputronik