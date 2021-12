Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chłodzenie Zalman CNPS17X to konstrukcja z pojedynczą wieżą. Całość wykonana z miedzi i aluminium ma 160 milimetrów wysokości i waży 700 gramów. Użytkownicy nie powinni więc mieć problemu z kolizjami np. z wysokimi pamięciami RAM. Dość kompaktowy i lekki cooler ma jednocześnie radzić sobie z flagowymi CPU Intela i AMD, rozpraszając do 200 W energii cieplnej. W uzyskaniu takich parametrów projektantom pomogły technologie. Zastosowanie stereoskopowych żeber 4D pozwoliło na zwiększenie powierzchni wymiany ciepła o 15%. Układ finów tworzący 180 kanalików ma z kolei przełożyć się na lepszy przepływ powietrza, które przez radiator pompuje 140-milimetrowe śmigło. Zdaniem projektantów, wentylator wyposażony łożyska FDB i podwójne łopatki formuje bardziej zwarty strumień powietrza i zasysa do 103.64 m sześć. na godzinę.







Nie zapomniano też o podstawie, czyli ciepłowodach. Zalman CNPS17X posiada pięć rurek cieplnych, które zatopiono w podstawie z wykorzystaniem technologii RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipe). W odróżnieniu od DTH, gdzie rurki mają bezpośredni kontakt z odpromiennikiem procesora, dzięki RDTH opór cieplny konstrukcji powinien być minimalny, a powierzchnia rozpraszania ciepła większa.



Projektując chłodzenie Zalman CNPS17X designerzy nie zapomnieli o efektownym wyglądzie. Wentylator z serii SF140 to przykład zastosowania biomimetyki. Stąd kształt mocowań przypomina odnóża pająka i, jak obiecuje producent, system inspirowany naturą lepiej pochłania wibracje i ogranicza emisję hałasu. Ta zaś ma nie przekraczać poziomu 29 dB(A). Wentylator ma dodatkowo podświetlenie RGB LED, którym można sterować z poziomu płyty głównej.



Chłodzenie Zalman CNPS17X jest już dostępne w sprzedaży, a jego ceny zaczynają się od nieco ponad 150 PLN. W zestawie oprócz mocowań do najpopularniejszych podstawek Intela i AMD znajduje się pasta termoprzewodząca ZM-STC8.





Dane techniczne:

• model: CNPS17X

• wymiary (W x S x G): 160 x 100 x 140 mm

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 700 g

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA2066/2011-V3/1200/115X/775

- AMD: AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2

• wymiary wentylatora: 140 x 140 x 26 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 800 - 1500 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 103.64 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 29 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: FDB

• żywotność: 100000 godzin

• pobór energii:

- wentylator: 3.36 W

- podświetlenie LED: 1.5 W



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia