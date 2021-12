Deepcool KB500 - kompaktowy mechanik wkracza do gry

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Deepcool KB500 TKL to propozycja dla graczy ceniących kompaktową formę. Klawiatura jest pozbawiona bloku numerycznego i ma zminimalizowaną niemal do zera aluminiową ramkę, która zajmuje minimum miejsca i ma dodatkowo usztywniać konstrukcję. Pod podwójnie formowanymi, profilowanymi kapslami kryją się lekkie, liniowe przełączniki Outemu Red. Charakteryzują się one żywotnością szacowaną na 50 milionów kliknięć, siłą aktywacji na poziomie 50 g oraz całkowitym skokiem o długości czterech milimetrów. Klawiatura mechaniczna Deepcool KB500 posiada podświetlenie RGB LED. Każdy z przycisków otrzymał niezależną iluminację. Tym samym producent daje użytkownikom pełną kontrolę nad barwą każdego klawisza oddzielnie.







Ustawienia podświetlenia można zmienić z poziomu oprogramowania. Dostępna jest tam nie tylko pełna paleta RGB, lecz także szereg efektów świetlnych. Fani customizacji mogą również zmienić funkcję każdego z przycisków, przypisując do nich inne funkcje, skróty czy nagrane makra. Gotowe zestawy ustawień użytkownik jest w stanie zachowywać w ramach profili.



Klawiatura ma 32 KB wbudowanej pamięci, więc gracz nie jest zdany wyłącznie na oprogramowanie. Z komputerem Deepcool KB500 łączy się za pomocą 1,8-metrowego kabla, którego zabezpieczono przed uszkodzeniami oplotem. Na chwilę obecną producent ma już opracowane layouty UK i US, wersja na polski rynek pojawi się niebawem, a wraz z nią polska podstrona i rekomendowana cena. Na razie można podejrzeć wersję UK, która została wyceniona na niecałe 325 PLN.





Dane techniczne:

• wymiary: 355 x 127 x 37 mm

• waga: 713 gramów

• przełączniki: mechaniczne, liniowe, Outemu Red

- siła aktywacji: 50 g

- żywotność: do 50 milionów wciśnięć

- skok: pełny - 4 mm

• łączność: przewodowa - kabel USB o długości 1.8 metra, w oplocie

• podświetlenie: RGB LED, niezależny dla każdego przycisku

• oprogramowanie: tak, z obsługą makr, profili i programowania wszystkich przycisków

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia