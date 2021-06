Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iRobot rozszerza swoją gamę robotów odkurzających w Polsce. Wprowadzony do oferty model Roomba i6 został wyposażony w inteligentną nawigację, 3-stopniowy system sprzątania oraz możliwość zdalnej obsługi z aplikacji iRobot HOME. iRobot Roomba i6 wkracza na polski rynek z inteligencją i automatyzacją na najwyższym poziomie. Robot ten jest w stanie nauczyć się rozkładu mieszkania, co umożliwia zlecenie pracy w wybranych pomieszczeniach. Z kolei opatentowany system iAdapt 3.0 nawiguje pracą iRobota Roomba serii i6 w oparciu o technologię vSLAM, aby efektywnie poruszał się i wiedział gdzie już był, a które obszary wymagają jeszcze posprzątania.







Dodatkowo rozwiązanie to zapewnia bieżące adaptowanie się do zmiennych warunków otoczenia, aby robot znajdował optymalną ścieżkę i rejestrował obszary, które mogą być posprzątane (np. gdy odsuniemy fotel).



Żadnej pracy się nie boi

iRobot Roomba i6 otrzymała opatentowany, trzystopniowy system czyszczący AeroForce. W jego skład wchodzą szczotka boczna, która zagarnia zabrudzenia (również z rogów i spod ścian), jak również gumowe szczotki główne, które bez problemu usuną koci żwirek, piasek czy włosy wplątane we włókna dywanu. Szczotki te obracają się przeciwbieżnie, rozbijając brud na mniejsze cząsteczki, a następnie unoszą go do góry, gdzie finalnie zassany zostaje do pojemnika na zanieczyszczenia. Wysoka siła ssąca – nawet 10-krotnie w porównaniu do innych modeli1 – zbierze każdy rodzaj brudu, który zalega na podłodze. Osoby cierpiące na alergię docenia również wysokowydajny filtr AeroForce, który przechwytuje 99% cząsteczek o wielkości do 10 μm – pyłków, roztoczy i drobnoustrojów. Główne szczotki iRobota Roomba i6 osadzone zostały na ruchomej głowicy, co gwarantuje ich stałą styczność z podłożem, więc uwadze robota nie ujdzie żadne zanieczyszczenie.



Dirt Detect to kolejna przydatna technologia, która stała się znakiem rozpoznawczym gamy modeli iRobot Roomba. Za sprawą optycznych i akustycznych czujników wykryje obszary bardziej zabrudzone (np. piasek w przedpokoju), aby skoncentrować się na sprzątaniu takiego miejsca do momentu całkowitego usunięcia zabrudzenia z podłogi. Czas pracy nowej serii i6 jest praktycznie nieograniczony. Kiedy akumulator robota osiągnie minimalne poziomy, urządzenie samodzielnie wróci do stacji dokującej, by uzupełnić energię, a po ładowaniu podejmie sprzątanie w tym samym punkcie, w którym je przerwało. Dzięki tej funkcji po powrocie do domu zawsze zastaniemy gruntownie odkurzone mieszkanie, nie zaś rozładowanego robota na środku salonu i brud na dywanie.



Stacja Clean Base

Debiutujący w Polsce iRobot Roomba i6 jest kompatybilny ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base, która w tym modelu funkcjonuje jako akcesorium dodatkowe. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie. Zabrudzenia gromadzone są w szczelnym, wymiennym worku. Dodatkowo stację wyposażono w system AllergenLock, który zatrzyma do 99% szkodliwych cząsteczek. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w wymiennych workach 4 warstw materiału zatrzymującego alergeny.



Jedna by wszystkimi rządzić

Kluczem do skorzystania ze wszystkich umiejętności iRobota Roomba i6 jest aplikacja iRobot HOME – to centrum dowodzenia czystością domu. Umożliwia ona nie tylko zdalne sterowanie robotem i otrzymywanie powiadomień dotyczących jego aktualnego stanu, ale także ustawienie harmonogramu pracy i funkcji dodatkowych. Jedną z nich jest Imprint Link, czyli możliwość sparowania robota Roomba i6 z robotem mopującym Braava jet m6. Gdy urządzenia są ze sobą połączone, koordynują swoje cykle pracy. Po zakończeniu odkurzania Roomba i6 wyśle stosowną informację do iRobota Braava, która bezzwłocznie wyruszy, by zmyć kafelki, parkiety i twarde podłogi.



Dzięki nowej platformie Genius, aplikacja iRobot Home zapewnia najwyższą wygodę i wychodzi poza konwencjonalne ramy zarządzania pracą robota. Oparte o sztuczną inteligencję rozwiązanie dostępne jest dla użytkowników systemów operacyjnych iOS oraz Android. Umożliwia robotom Roomba serii i6 sugerowanie optymalnych rozwiązań w oparciu o nawyki domowników. Dzięki temu robot może przedstawiać personalizowane sugestie sprzątania za pośrednictwem aplikacji iRobot Home. Przykładowo będą to rekomendowane harmonogramy sprzątania, w oparciu o wykonane już cykle pracy, czy pomocne sugestie jak częstsze sprzątanie w okresie linienia zwierząt. Aplikacja iRobot Home jest systematycznie rozwijana o nowe funkcje, które rozszerzają i tak szeroki już wachlarz możliwości automatycznych odkurzaczy od iRobot.



Pełna automatyzacja

Roomba i6 to także urządzenie gotowe do współpracy z najpopularniejszymi asystentami głosowymi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zlecić sprzątanie mieszkania za pomocą komendy głosowej, czy zapytać asystenta o status sprzątania i lokalizację robota. Możemy także włączyć go do domowego ekosystemu smart home za pomocą usługi IFTTT.



Stacja Clean Base dostępna jest jako osobne akcesorium do modelu Roomba i6.





































Źródło: Info Prasowe / iRobot