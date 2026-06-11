iSpot otwiera pierwszy salon w Czeladzi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 19 czerwca sieć iSpot powiększy się o nowy salon w M1 Czeladź. Będzie to 53. salon marki w Polsce i pierwsza przestrzeń iSpot w tym mieście. Lokal w standardzie Apple Premium Reseller zapewni mieszkańcom Czeladzi i regionu dostęp do urządzeń Apple, profesjonalnego doradztwa oraz wsparcia ekspertów na miejscu. Otwarcie salonu w M1 Czeladź to kolejny etap rozwoju ogólnopolskiej sieci iSpot. Marka konsekwentnie wzmacnia swoją obecność w dużych centrach handlowych i rozwija lokalną dostępność produktów Apple, łącząc sprzedaż, doradztwo, konfigurację urządzeń oraz możliwość bezpośredniego testowania sprzętu w jednym miejscu.







Nowa lokalizacja ma znaczenie także dla mieszkańców Czeladzi, Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i okolicznych miejscowości. Klienci odwiedzający salon będą mogli porównać urządzenia Apple, uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniego modelu, skorzystać ze wsparcia przy konfiguracji oraz poznać dodatkowe usługi dostępne w iSpot. Jednocześnie to już 6. salon na Śląsku, obok punktów w Katowicach, Gliwicach, Tychach i Bielsku Białej.



Z okazji otwarcia, w dniach 19-20 czerwca (piątek-sobota), klienci będą mogli skorzystać z limitowanych ofert specjalnych przygotowanych dla nowego salonu. Wśród kluczowych modeli dostępnych w promocyjnych cenach znajdą się m.in.:

- iPhone 17 Pro od 5299 zł (taniej o 500 zł),

- iPhone 17 od 3499 zł (taniej o 500 zł),

- iPhone 17e od 2599 zł (taniej o 400 zł),

- iPhone Air od 3699 zł (taniej o 300 zł),

- AirPods Pro 3 za 849 zł (taniej o 250 zł),

- iPad Air 11” z czipem M3 od 2099 zł (taniej o 500 zł),

- MacBook Neo 13” od 2499 zł (taniej o 500 zł),

- MacBook Air 13” z czipem M5 od 4799 zł (taniej o 700 zł),

- Apple Watch Series 11 od 1499 zł (taniej o 400 zł).



Promocje będą obowiązywać wyłącznie w salonie iSpot Apple Premium Reseller M1 Czeladź w dniach 19-20 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych.



Eksperci Apple w M1 Czeladź

Salon iSpot w M1 Czeladź został zaprojektowany jako miejsce, w którym klienci mogą nie tylko kupić urządzenia Apple, lecz także sprawdzić je w praktyce i skorzystać z pomocy doradców. Na miejscu dostępne będą m.in. iPhone’y, iPady, komputery Mac, Apple Watch, AirPods oraz akcesoria. Klienci będą mogli skorzystać nie tylko z możliwości przetestowania urządzeń Apple na miejscu, ale także z dodatkowego wsparcia po zakupie, obejmującego m.in. pomoc techniczną, konfigurację sprzętu, czyszczenie urządzeń oraz usługi serwisowe i naprawy.



Gdzie i kiedy?

iSpot Apple Premium Reseller

M1 Czeladź

ul. Będzińska 80

41-250 Czeladź



Najlepiej dostać się do iSpot, wchodząc wejściem od strony OBI. Salon jest zlokalizowany naprzeciwko sklepu Douglas.



Otwarcie salonu: 19 czerwca 2026 r.

Promocje dostępne w dniach: 19-20 czerwca 2026 r.

Godziny otwarcia: 09:00–21:00









źródło: Info Prasowe - iSpot