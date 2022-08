iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 z klanu Red Eagle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama wzbogaca swoje portfolio monitorów G-Master o nowy 28-calowy model GB2870UHSU-B1 Red Eagle z niezwykle niskim czasem reakcji 1 ms, częstotliwością odświeżania 150 Hz i rozdzielczością 4K, czyli 3840 × 2160 pikseli. Produkt ten przenosi jakość gry na zupełnie nowy poziom. Gwarantuje wysoką jakość obrazu, jednocześnie oferując szybkość na poziomie modeli dla e-sportowców. Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie kolorów i szeroki kąty widzenia, ale także niesamowity czas reakcji w dynamicznych scenach, wynoszący 1 ms.







Rozdzielczość UHD (3840 × 2160 pikseli), zwana także 4K, zapewnia z kolei czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD, co przekłada się na niezwykłe ostry, wysokiej jakości obraz. Monitor wspiera także technologię HDR (HDR400), dostarczając naturalny zakres tonalny. Gracze bez wątpienia docenią też obecność zaawansowanej technologii FreeSync Premium, która dynamicznie dostosowuje swoją częstotliwość odświeżania do liczby klatek generowanych przez karty graficzne, dzięki czemu można zapomnieć o problemach z rozrywaniem czy przycinaniem obrazu. Technika LFC skutecznie niweluje zaś ograniczenia związane z minimalną częstotliwością odświeżania.



Nowość zapewnia możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner, która poprawia widoczność w zacienionych obszarach i pozwala szybciej zauważyć przeciwnika. Niezależnie od tego, jaką wybierzemy grę - FPS czy strategiczną, możemy korzystać z predefiniowanych lub niestandardowych trybów gry dostępnych w menu OSD, dzięki czemu z łatwością dopasujemy ustawienia ekranu do swoich preferencji.



G-Master GB2870UHSU-B1 jest wyposażony w wejścia DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1, co pozwala wykorzystać monitor z konsolami PS5 i Xbox Series X/S w rozdzielczości 4K i 120 Hz. Do tego otrzymujemy złącze słuchawkowe oraz hub z trzema portami USB 3.0. Technologie Flicker Free (zapobiegania migotaniu) i redukcji niebieskiego światła zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich godzin spędzonych przed ekranem. Ergonomiczna podstawa z możliwością regulacji wysokości czy funkcją piwotu pomaga natomiast zachować zdrową pozycję ciała i gwarantują komfort podczas maratonów gamingowych.



Premiera G-Master GB2870UHSU-B1 odbędzie się w drugim tygodniu lipca. Sugerowana cena monitora to 2897 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / iiyama