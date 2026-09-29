iiyama G-Master GCB3484WQSU-B2 Red Eagle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Do rodziny monitorów gamingowych iiyama dołącza model G-Master GCB3484WQSU-B2 Red Eagle. Ten 34-calowy zakrzywiony monitor oferuje ultraszeroką rozdzielczość WQHD, oraz funkcję Dual Mode, która pozwala przełączyć się na odświeżanie do 400 Hz. G-Master GCB3484WQSU-B2 zaprojektowano dla graczy, którzy chcą dostosować parametry monitora do rodzaju rozgrywki. W standardowym trybie oferuje obraz w rozdzielczości 3440 x 1440 przy częstotliwości odświeżania do 200 Hz, natomiast Dual Mode umożliwia przełączenie na rozdzielczość 1728 x 720 i odświeżanie do 400 Hz. Gracz sam decyduje co jest dla niego ważniejsze. Można także skorzystać z funkcji Target Assist - to sprzętowy celownik pomagający zwiększyć precyzję podczas celowania w dynamicznych grach.







34 cale, format 21:9 i zakrzywienie 1500R

Monitor ma 34-calowy panel VA o proporcjach 21:9 i zakrzywieniu 1500R. Rozdzielczość 3440 x 1440 zapewnia szczegółowość i duże pole widzenia, a zakrzywiona konstrukcja została zaprojektowana tak, aby otaczać gracza i zwiększać zaangażowanie podczas rozgrywki. Panel oferuje jasność 450 cd/m² oraz kontrast statyczny 4000:1. Monitor obsługuje również HDR 400, a czas reakcji wynosi 0.6 ms MPRT. Dodano też wsparcie dla technologii FreeSync Premium. Adaptive Sync działa w rozdzielczości 3440 x 1440 przy odświeżaniu do 100 Hz przez HDMI oraz do 200 Hz przez DisplayPort.



Monitor wyposażono w funkcję Picture in Picture, która umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch różnych źródeł sygnału. O komfort użytkownika podczas dłuższych posiedzeń dbają technologię Flicker-Free oraz redukcja niebieskiego światła. W obudowie mieszą się też dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W każdy, a ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości i pochylenia ekranu.



G-Master GCB3484WQSU-B2 Red Eagle, jest monitorem dla graczy, którzy chcą elastycznie dopasować parametry ekranu do różnych rodzajów rozgrywki. Ultraszeroki ekran WQHD, zakrzywienie 1500R i odświeżanie do 200 Hz odpowiadają za szerokie pole widzenia i płynny obraz, natomiast funkcja Dual Mode pozwala przełączyć się na odświeżanie do 400 Hz, gdy najważniejsza staje się maksymalna responsywność. To coś dla każdego kto chce podnieść poziom swoich wrażeń.



Cena sugerowana (MSRP): 1249 PLN.





Dane techniczne

- Przekątna: 34" (86 cm)

- Panel: VA

- Format obrazu: 21:9

- Zakrzywienie: 1500R

- Rozdzielczość: 3440 x 1440

- Odświeżanie: do 200 Hz przez DisplayPort

- Dual Mode: 1728 x 720 przy odświeżaniu do 400 Hz przez DisplayPort

- Czas reakcji: 0.6 ms MPRT

- Jasność: 450 cd/m²

- Kontrast statyczny: 4000:1

- HDR: HDR 400

- Adaptive Sync: FreeSync Premium

- Target Assist

- Picture in Picture

- Wbudowane głośniki: 2 x 5 W

- Złącza: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4

- Hub USB: 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1 i 2 x USB Type-C

- Regulacja wysokości: 150 mm

- Standard VESA: 100 × 100 mm





















źródło: Info Prasowe - iiyama