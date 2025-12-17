Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama prezentuje nowy monitor gamingowy G-Master Red Eagle GB2771UHSU-B1. Jego 27-calowy ekran IPS łączy najwyższą jakość obrazu 4K z ekstremalną szybkością potrzebną w e-sporcie. To propozycja dla graczy, którzy nie chcą wybierać między immersyjną jakością grafiki a czystą wydajnością. Nowy Red Eagle oferuje unikalną podwójną częstotliwość odświeżania. W trybie 4K 144 Hz, dzięki krystalicznej ostrości oraz bogactwu detali, pozwala w pełni zanurzyć się w rozbudowanych grach fabularnych i przygodowych. Gdy liczy się każda milisekunda, wystarczy przełączyć się na Full HD 288 Hz, uzyskując maksymalną płynność idealną do dynamicznych tytułów sieciowych i rozgrywek turniejowych.







Płynność bez kompromisów

Czas reakcji 0.8 ms MPRT (4K 144 Hz) w połączeniu z obsługą NVIDIA G-SYNC Compatible gwarantuje pozbawiony zacięć i rozrywania obraz, z perfekcyjną ostrością nawet w najbardziej intensywnych scenach akcji. Każdy ruch jest precyzyjnie odwzorowany, co przekłada się na realną przewagę w rywalizacji online. Złącze HDMI 2.1 pozwala w pełni wykorzystać zalety nowoczesnych kart graficznych i konsol nowej generacji, obsługując wysokie rozdzielczości z dużą liczbą klatek oraz dynamiczny HDR w 4K i 120 Hz. Zwiększona przepustowość oznacza płynniejszy, bardziej szczegółowy obraz i pełną gotowość na przyszłe standardy gamingowe.



Jeden sprzęt do każdego stylu gry

iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771UHSU-B1 to monitor, który płynnie dostosowuje się do potrzeb użytkownika – od filmowych przygód w 4K po ultraszybkie potyczki e-sportowe w 288 Hz. To rozwiązanie dla graczy, którzy oczekują od sprzętu absolutnej elastyczności i gamingu wolnego od kompromisów.



Monitor jest dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 159 PLN.

















źródło: Info Prasowe - iiyama