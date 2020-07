iiyama GB3466WQSU Red Eagle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli podobnie, jak mi Wasz monitor (24-27-cali), wydaje się już za mały, to nowa oferta firmy iiyama powinna przykuć tutaj Twój wzrok. Model GB3466WQSU Red Eagle to 34-cale przepełnione gamingiem, bo przy rozdzielczości natywnej 3440 x 1440 punktów na wygiętej matrycy (1500R) w technologii VA, gry muszą wyglądać jeszcze lepiej. Wszystko to będziemy oglądać przy odświeżaniu 144Hz i wsparciu systemu FreeSync Premium Pro, kontraście statycznym 3000:1 i maksymalnej jasności 400 cd/m² certyfikowanej pełnym HDR400. W zestawie otrzymamy dwa wbudowane, 3 watowe głośniki, komplet wejść 2 x HDMI i 2 x DisplayPort oraz dwa porty USB 3.0. Monitor można już zamawiać w przedsprzedaży pre-order w cenie 429.99 Funtów (~540 USD).



























Źródło: TechPowerUP