iiyama i Patriot wspierają walkę z koronawirusem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Edukacja przeniesiona do sieci, zakaz swobodnego przemieszczania się, zamknięcie granic… Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek wiosny, ale pandemia koronawirusa to zagrożenie zdecydowanie poważniejsze niż się wszystkim wydawało, więc musimy szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. I choć wiele młodych osób nie chodzi teraz do szkoły, to po raz kolejny przypominamy, że to nie są ferie, ale czas kwarantanny, dzięki któremu mamy nadzieję ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i chronić osoby szczególnie zagrożone zachorowaniem. Zależy Ci na bliskich? Zostań w domu i przekonaj do tego również swoje dzieci, bo to jedyny sposób, żeby nasze życie w końcu wróciło do normy.







Tak, dobrze wiemy, że to trudne zadanie, dlatego iiyama G-master oraz Patriot Viper Gaming wraz z partnerami postanowiły pomóc, organizując skierowaną do młodych osób akcję #zostanwdomuigraj. W dniach 30.03 - 06.04 dzięki wsparciu Rolniczak LAN Party odbędą się turnieje w najpopularniejsze gry sieciowe, tj. Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends oraz Fortnite!



Łącznie w wydarzeniu będzie mogło wziąć udział aż 1240 zawodników, przewidziane są 64 sloty CS:GO, 64 sloty LOL oraz sześć rozgrywek w Fortnite po 100 osób każda. Oprócz doskonałej zabawy, elementu rywalizacji i wspierania akcji #zostanwdomu czekają tu również atrakcyjne nagrody o łącznej wartości ponad 7000 zł - klawiatury mechaniczne Patriot Viper V765, myszki Patriot Viper V550, słuchawki Patriot Viper V380 oraz podkładki gamingowe iiyama wraz z firmowymi gadżetami.



Rozgrywki w Counter-Strike: Global Offensive będą rozgrywane w całości na platformie Faceit, League of Legends wykorzysta serwery PvP Center, a wspólna zabawa w Fortnite zostanie zorganizowana przez znanych streamerów - hasła uprawniające do udziału w zabawie znajdą się na profilach organizatorów w mediach społecznościowych w dniu wydarzenia. Więcej informacji na temat wydarzenia, zapisów do turniejów i nagród rzeczowych na stronie zostanwdomuigraj.pl, a regulamin oraz obowiązujące zasady na stronie turniejów na platformie Faceit. Turniej nie jest przeznaczony dla drużyn profesjonalnych, dlatego każdy może spróbować swoich sił i walczyć o cenne nagrody.



Zmagania zawodników będzie można śledzić na dedykowanym kanale Youtube KXN i równolegle na kanałach Facebook iiyama oraz Patriot. Mecze skomentuje grupa KXN, Patryk "Nexzzz" Klawiński, Przemek "primosz" Chorostecki, Kacper Iwanek oraz Krzysiek "KXN" Szymczak.



Mało? W takim razie w dniach 28.03-12.04 zapraszamy również na konkurs, w którym do wygrania będą równie atrakcyjne nagrody, w tym gamingowy monitor iiyama G-Master G2530HSU Black Hawk oraz dodatkowa klawiatura i mysz od marki Patriot. Co zrobić, żeby wziąć w nim udział? Wystarczy napisać pod postem konkursowym, co można robić w czasie kwarantanny w domu, a jury wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi. Link do konkursu znajdziecie na stronie wydarzenia www.zostanwdomuigraj.pl.



















Źródło: Info Prasowe / #zostanwdomuigr