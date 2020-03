Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI Rainbow Fan Pack jest kierowany do użytkowników chcących dodać komputerowi kolorowego blasku oraz poprawić obieg powietrza w obudowie. Zestaw składa się z trzech wentylatorów 120 mm z adresowalnym podświetleniem RGB. Do kompletu jest dołączony ośmiokanałowy kontroler podświetlenia wraz z pilotem zdalnego sterowania. Poza pilotem, oświetleniem da się sterować jeszcze na dwa sposoby. Kontroler można podłączyć do przycisku Reset w obudowie komputera. Ostatnia metoda to skorzystanie ze złącza JRainbow, spięcie kontrolera z kompatybilną płyta główną i wykorzystanie oprogramowania MSI Mystic Light SYNC.







Program w połączeniu z adresowalnymi diodami daje możliwość przypisania złożonych efektów świetlnych do konkretnych akcji albo statusu komputera. Przykładowo: kolor iluminacji wentylatorów może być powiązany z temperaturą rdzenia karty graficznej. MSI Addressable RGB Control Box with Remote jest też dostępny do kupienia osobno w cenie 69 PLN.



MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na zestaw Rainbow Fan Pack, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 229 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / MSI