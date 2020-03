OPPO Reno3 zadebiutuje niebawem w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma OPPO, globalny producent inteligentnych urządzeń, wprowadzi niebawem do Polski najnowszą rodzinę smartfonów – serię Reno3. Smartfony z tej serii, które jako pierwsze na świecie zostały wyposażone w układ Qualcomm umożliwiający współpracę z sieciami 5G w trybie dual mode, pod koniec roku pomyślnie zadebiutowały w Chinach. Teraz, najnowsze modele z serii Reno3, zostaną wprowadzone przez firmę OPPO na rynki innych krajów z modyfikacjami dostosowanymi do lokalnych potrzeb, np. uwzględniającymi aktualnie komercyjnie dostępne standardy komunikacji. Niezależnie od tego, zaoferuje kilka cennych innowacji, które są efektem prac działów R&D skoncentrowanych na komforcie użytkowania.







Pionierski przedni aparat 44 MP

OPPO Reno3 jako pierwszy na świecie będzie wyposażony w przedni aparat 44 MP wbudowany w wyświetlacz OLED. Pozwoliło to nie tylko na zaprojektowanie lżejszego i smuklejszego urządzenia, a także zapewnia doskonałą jakość zdjęć. Aparat o rozdzielczości 44 MP umożliwia wykonywanie ultrawyraźnych selfie z wiernym odwzorowaniem skóry, zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania. Ponadto, w smartfonie jest dostępny tryb AI Beauty podkreślający naturalne piękno fotografowanej osoby.



Kolejne innowacje – wydajny zoom

Ze względu na rewolucyjny zoom, Reno3 ustanawia nowy standard fotografii smartfonowej. OPPO jako pionier w tej dziedzinie konsekwentnie oraz długoterminowo inwestuje w technologie zoomu. Od prezentacji 5-krotnego zoomu optycznego na targach MWC 2017 firma OPPO opracowała trzy kolejne rozwiązania, które wdrożyła w smartfonach o coraz smuklejszej konstrukcji.



Smartfon Reno3 Pro jest kolejnym przykładem urządzenia, dzięki któremu technologie z laboratoriów badawczych stają się dostępne w codziennym życiu. Zoom optyczny 2x, zoom hybrydowy 5x oraz zoom cyfrowy 20x, pozwalają na wykonywanie wyraźnych zdjęć z bardzo niewielkimi szumami w całym zakresie powiększeń. Dzięki różnorodnym funkcjom optymalizującym jakość, smartfon pozwala na uzyskanie wyraźnego zbliżenia np. drukowanego tekstu z odległości 10 metrów.



Poczwórny aparat 48MP z funkcją zoom i trybem Ultra Dark

Seria Reno3 jest wyposażona w poczwórny aparat 48 MP z funkcją zoom, który wyróżnia się niezwykłą uniwersalnością i umożliwia wykonywanie zdjęć w różnorodnych sytuacjach występujących w rzeczywistości. Główny, ultra wyraźny aparat o rozdzielczości 48 MP pozwala na korzystanie z szerokiego zakresu powiększeń i wykonywanie wyraźniejszych, bogatszych w detale zdjęć.



Tryb Ultra Dark, wykorzystujący sztuczną inteligencję, został znacznie udoskonalony od czasu premiery smartfona Reno2. Dzięki temu istotnie ułatwia fotografowanie w słabym świetle umożliwiając każdemu wykonywanie wyraźniejszych zdjęć nocnych ze szczegółami, które są niewidoczne dla ludzkiego oka.



Informacje o innych funkcjach tego modelu, zostaną przedstawione już w najbliższych dniach.













Źródło: Info Prasowe / OPPO