MSI CORE FROZR S dołącza do swoich większych braci w rozmiarach L i XL. Nowe chłodzenie procesora od MSI oprócz niewielkich rozmiarów, ma też asymetryczny kształt. Inżynierom MSI zależało, by minimalizm CORE FROZR S był jego atutem. Chłodzenie zmieści się nawet w małych obudowach, nie koliduje z pamięciami RAM ani nie blokuje instalacji karty graficznej w pierwszym złączu PCI Express na płycie głównej. Za transport ciepła do radiatora odpowiadają cztery miedziane ciepłowody, stykające się bezpośrednio z procesorem. Z kolei aluminiowe finy chłodzenia owiewa powietrze ze 120-milimetrowego wentylatora MSI TORX, opartego na łożysku hydrodynamicznym o wysokiej żywotności.







Entuzjaści wydajności mogą dodatkowo podnieść skuteczność chłodzenia – do zestawu zostały dołączone klipsy do montażu drugiego, opcjonalnego wentylatora.



CORE FROZR S został przygotowany jako spójne uzupełnienie systemu zbudowanego na podzespołach MSI. Jego kolorystyka i kształty nawiązują do innych produktów marki.



Chłodzenie jest gotowe do montażu w nowych platformach, takich jak AM4, LGA 1151 czy LGA 2066. Nie zapomniano jednak o użytkownikach starszych komputerów – kompatybilność sięga podstawek LGA 775, AM2 i FM1.



MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na cooler, a sugerowana cena detaliczna wynosi 189 PLN.













