Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama ogłasza powrót Złotego Feniksa, czyli nowy monitor G-Master GB2590HSU-B1 z klanu Gold Phoenix. Jest to gamingowy model skierowany do wymagających graczy nastawionych na profesjonalną rywalizację. Jego niesamowita częstotliwość odświeżania 240 Hz sprawia, że rozgrywka nabiera niesamowitej płynności. Technologia Fast IPS wykorzystuje ciekły kryształ, opracowany specjalnie w celu skrócenia natywnych czasów reakcji do zaledwie 0.4 ms (MRT), który gwarantuje również wysoką jakość oraz żywe sceny bitewne wyświetlane z wyjątkową dokładnością kolorów.







Błyskawiczna częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz i niezwykle szybki czas reakcji w połączeniu z technologią FreeSync Premium oznaczają niskie opóźnienia wejściowe i kompensację niskiej liczby klatek na sekundę (LFC), co sprawia, że przejścia między ekranami są płynne, pozbawione przycięć i efektu rozrywania. Dzięki rozmiarowi 24.5” ​​G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix jest kompaktowy, a przy rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli) możemy liczyć na wysokie zagęszczenie pikseli, co czyni go idealnym monitorem do e-sportu i turniejowego grania.



Monitor posiada również funkcję Black Tuner, zwiększającą widoczność w zacienionych obszarach, co pomaga graczom w szybszym wykrywaniu wroga. Sprzęt zapewnia również możliwość wyboru optymalnych ustawień i dostosowania ich do różnych gatunków gier.





Podstawa o regulowanej wysokości z możliwością pochylania i obracania zapewnia komfort użytkowania, niezależnie od tego, czy są to turnieje, czy domowe sesje z ulubionymi grami. Technologia flicker-free zapobiegająca migotaniu i filtry redukujące niebieskie światło pomagają również zmniejszyć zmęczenie oczu.



Sugerowana cena iiyama ​​G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix to 1499 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / iiyama