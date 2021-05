iiyama prezentuje wiosenne nowości z rodziny ProLite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama, jeden z czołowych producentów monitorów na świecie, wprowadziła do sprzedaży nowe biznesowe monitory ProLite. Do oferty dołączył monitor ze zintegrowaną kamerką i mikrofonem, profesjonalne ekrany Digital Signage z rozdzielczością 4K UHD oraz nowe wyświetlacze dotykowe. ProLite XUB2490HSUC-B1 - Ten 24-calowy monitor IPS wyróżnia się przede wszystkim zintegrowaną kamerą Full HD i mikrofonem, przez co idealnie sprawdzi się w obecnych czasach, kiedy to segment biznesowy przeniósł się do wirtualnego świata. Takie rozwiązanie, wraz z wbudowanymi głośnikami, umożliwia natychmiastową łączność i współpracę, bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.







Zastosowane kamera internetowa Full HD i mikrofon gwarantują bezproblemową zgodność z dowolnymi platformami do prowadzenia wideokonferencji lub konferencji internetowych. Monitor oferuje ponadto wysokiej klasy wyświetlacz IPS, który zapewnia szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji i zapewnia komfort użytkowania. Rotacja ekranu pozwala na zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem. Z kolei funkcja redukcji niebieskiego światła w połączeniu z technologią LCD zapewnia komfort w trakcie pracy i redukuje zmęczenie oczu wywoływane migotaniem.



ProLite LH4342UHS-B3, LH5042UHS-B3 i LH5542UHS-B3 - Wśród nowości iiyama znajdują się także profesjonalne ekrany Digital Signage z rozdzielczością 4K UHD w rozmiarach 43, 50 i 55 cali. Nowa, wyposażona w smukłą ramkę seria monitorów iiyama ProLite 42 o jasności 500 cd/m² i wysokiej rozdzielczości 3840x2160 pikseli, jest przeznaczona do pracy w trybie 18/7 zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Zastosowanie matryc w technologii IPS sprawia, że nawet przy tak dużych wyświetlaczach kąty widzenia nie stanowią żadnego problemu, a kolory są nasycone i wiernie odwzorowane. Dzięki systemowi operacyjnemu Android w prosty sposób można dostosować wyświetlacz do własnych potrzeb, instalując na nim dodatkowe aplikacje, co czyni monitory serii 42 idealnym rozwiązaniem do komunikacji i w sprzedaży detalicznej. Slot Intel® SDM pozwala na podłączenie mini PC z tyłu ekranu, zapewniając całkowitą elastyczność, bezpieczeństwo i kontrolę nad urządzeniem, a funkcja FailOver automatycznie wykrywa źródła wejściowe i gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście lub następne zdefiniowane wejście. Media Player LFD pozwala zaś na odtwarzanie muzyki i wyświetlanie wideo oraz zdjęć na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB, dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.



ProLite T2234MSC-B7X - Ten 22-calowy monitor dotykowy Full HD typu Open Frame w technologii pojemnościowej jest wyposażony w panel z 10 punktami dotykowymi. Połączenie zapewniającej trwałość i odporność na zarysowania technologii dotykowej z matrycą IPS gwarantującą doskonałe kolory i kąty widzenia sprawia, że produkt ten świetnie sprawdzi się we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży. ProLite T2234MSC-B7X oferuje świetną jakość obrazu, a technologia Touch Through-Glass gwarantuje płynną i dokładną reakcję na dotyk nawet przy dodatkowej warstwie szkła na powierzchni ekranu. Nie zabrakło także specjalnej powłoki zapobiegającej pozostawianiu odcisków palców. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu - jest on jedną gładką szklaną taflą. Panelu można używać zarówno w pionie, jak i poziomie i kontrolować przy pomocy - dostępnego jako wyposażenie opcjonalne - zewnętrznego panelu sterującego, a monitor wyposażony jest także w wysokiej jakości głośniki stereo. Front monitora posiada dodatkowo klasyfikację IP65.



ProLite TF4939UHSC-B1 - Ten 49-calowy monitor Open Frame z ekranem IPS o rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160 pikseli) został wyposażony w 15 punktów dotyku w technologii pojemnościowej (PCAP). Dzięki Touch Through-Glass zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk pod szklaną szybą, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalania ekranu, np. w restauracjach. Powłoka antyrefleksyjna niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na powierzchni ekranu i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Jest to również znakomity wybór dla integratorów kiosków lub do zastosowania jako zabudowany szkłem wyświetlacz w punktach sprzedaży. Posiada metalową obudowę i klasyfikację 60950-1 wydaną na podstawie badania metodą spadającej kuli. ProLite TF4939UHSC-B1 to idealne rozwiązanie do wymagających środowisk i trybu pracy 24/7 do użytku w orientacji poziomej, pionowej lub stolikowej.

































Źródło: Info Prasowe / iiyama