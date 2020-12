iiyama przedstawia kolejne nowości dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

G-Master GB2466HSU-B1 z klanu Red Eagle to 24-calowy monitor do gier z zakrzywioną matrycą, częstotliwością odświeżania 165 Hz i technologią FreeSync Premium. Model ten oferuje ekran o promieniu krzywizny 1500R, który gwarantuje głębsze zanurzenie w grze w trakcie rozgrywki. Zastosowana matryca VA Full HD (1920 x 1080 pikseli) charakteryzuje się wysoką częstotliwością odświeżania 165 Hz i czasem reakcji 1ms MPRT, co zapewnia doskonałą jakość, ostry obraz oraz komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne, nawet podczas najbardziej dynamicznych scen w superszybkich strzelankach. G-Master GB2466HSU-B1 Red Eagle wspiera także technologię FreeSync Premium wraz z LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę.







Dzięki możliwości dostosowania ustawień ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów gry oraz funkcji Black Tuner gracze są w stanie dostrzec najdrobniejsze szczegóły i szybko ujrzeć wroga kryjącego się w cieniu. Podstawa z regulacją wysokości sprawia zaś, że bez problemu można dopasować położenie ekranu do swoich preferencji, aby cieszyć się komfortem w trakcie długich maratonów gamingowych.





G-Master GB2466HSU-B1 Red Eagle jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 869 PLN.





Zdobądź przewagę dzięki 24- i 27-calowym monitorom Black Hawk z czasem reakcji 1 ms MPRT. G-Master G2440HSU-B1 i G2740HSU-B1 to monitory o rozdzielczości Full HD, które gwarantują doskonałą jakość obrazu, a to za sprawą technologii IPS, częstotliwości odświeżania 75 Hz i czasu reakcji 1ms MPRT. Uzbrojone w technologię FreeSync i funkcję Black Tuner wyostrzającą szczegóły w zacienionych obszarach, oddają graczom całkowitą kontrolę nad ciemnymi scenami i sprawiają, że szczegóły są zawsze wyraźnie widoczne.





Matryca IPS zapewnia 100% pokrycie palety kolorów sRGB, doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia w czasie każdej bitwy. Technologia AMD FreeSync eliminuje z kolei zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od liczby klatek wyświetlanych na sekundę. W połączeniu z szybkim czasem reakcji (1ms MPRT) to recepta na świetne doznania podczas rozgrywki w ulubionych grach.



Oba monitory są już dostępne w sprzedaży, a ich sugerowane ceny to odpowiednio 599 PLN za 24-calowy G2440HSU-B1 i 799 PLN za 27-calowy G2740HSU-B1.





Przenieś swój sprzęt na wyższy poziom - gamingowe nowości firmy iiyama zamyka wyjątkowy uchwyt na monitory ze sprężyną gazową. DSG3001C-B1 to uchwyt biurkowy do monitorów o wadze do 9 kg, zaprojektowany z myślą o graczach, co podkreśla dynamiczna czerwono-czarna kolorystyka z podświetleniem LED i dwoma portami USB w podstawie. Łatwy w obsłudze system regulacji uchwytu umożliwia grę w bardziej ergonomicznej pozycji, a system prowadzenia kabli pozwala utrzymać porządek i uzyskać dodatkową przestrzeń na blacie. Uchwyt iiyama DSG3001C-R1 sprzedawany jest w sugerowanej cenie 399 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / iiyama