iiyama rusza z promocją świąteczną 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka iiyama zaczyna promocję świąteczną. W dniach 5 grudnia 2025 - 7 stycznia 2026 klienci mogą skorzystać z wyjątkowych rabatów na wybrane modele monitorów: od rozwiązań biurowych po zaawansowane wyświetlacze dla graczy i profesjonalistów. To doskonała okazja, by wzbogacić swoje stanowisko pracy lub znaleźć idealny prezent dla bliskich pod choinkę. Monitory iiyama od lat cieszą się uznaniem dzięki niezawodności potwierdzonej wieloletnią gwarancją i solidną konstrukcją. Prezentowane monitory wyposażone są także w technologie ochrony wzroku Blue Light Reducer i Flicker Free, dbające o zdrowie użytkowników.







Pełna lista promocyjnych modeli:

- GB2471HS-B1 – 459 PLN (cena sugerowana: 519 PLN, rabat: 60 PLN)

- G2771HS-B1 – 499 PLN (cena sugerowana: 559 PLN, rabat: 60 PLN)

- G2771QS-B1 – 599 PLN (cena sugerowana: 699 PLN, rabat: 100 PLN)

- GB3290QSU-B1 – 1199 PLN (cena sugerowana: 1399 PLN, rabat: 200 PLN)

- GCB3482WQSU-B1 – 999 PLN (cena sugerowana: 1199 PLN, rabat: 200 PLN)











źródło: Info Prasowe - iiyama