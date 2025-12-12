Zimowa Ofensywa w Battlefield 6 i REDSEC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts oraz Battlefield Studios wprowadziły nową, zawartość do Battlefield 6 oraz Battlefield REDSEC wraz z dzisiejszą premierą Zimowej Ofensywy w ramach Sezonu 1. Aktualizacja zawiera przykrytą śniegiem wersję mapy Empire State, bonusową ścieżkę w przepustce bojowej i wiele więcej. Zimowa Ofensywa będzie również dostępna podczas REDSEC Elite Series. Podczas Zimowej Ofensywy gracze mogą przejąć całkowitą kontrolę nad Brooklynem w Zlodowaceniu, czyli ograniczonej czasowo aktualizacji mapy Empire State. W trakcie wydarzenia, dostępne będą specjalne wersje trybu Podbój oraz Dominacja z nową mechaniką zamarzania. Temperatura poniżej zera będzie odczuwalna w obszarach wokół Strefy Walki, a przebywanie w niej będzie miało wpływ na żołnierzy. Aby zapobiec zamarznięciu gracze mogą używać sprintu, strzykawki z adrenaliną lub odwiedzić wyznaczone strefy ciepła, które są rozmieszczone na całej mapie.







Zlodowacenie zmierza również do REDSEC gdzie zostanie włączony do ograniczonego czasowo wariantu Guantlet, który urozmaici rozgrywkę, wystawiając graczy do walki z surową naturą. Tryb Gauntlet będzie posiadał stały zestaw trzech misji: Klincz, Ewakuacja oraz Detonacja. Dzięki bonusowej ścieżce w przepustce sezonowej, gracze mogą odblokować nowe przedmioty kosmetyczne i ulepszenia, w tym specjalny czekan.



Zimowa Ofensywa wprowadzi też narzędzia dla twórców rozwijających swoje umiejętności w Portalu. W ramach aktualizacji zostaną udostępnione narzędzia pozwalające na większą swobodę w tworzeniu i personalizacji wyjątkowych doświadczeń:

- Zweryfikowane wyzwanie - REDSEC jest teraz w pełni dostępny w Portalu. Gracze mogą tworzyć własne doświadczenia w trybie Guantlet, wraz z wszystkimi dostępnymi misjami.

- Skute lodem Empire State - Zimowa wersja Empire State może zostać wykorzystana przez twórców do urozmaicania i budowania nowych doświadczeń w Portalu.

- Zamarzanie - nowa mechanika wprowadzona w Zimowej Ofensywie może być dodana na każdej mapie, nawet w słonecznym Kairze.













źródło: Info Prasowe - Electronic Arts