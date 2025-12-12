CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ma przyjemność zaprezentować FRAME 4000D LCD RS ARGB — najwyższej jakości obudowę mid-tower z w pełni funkcjonalnym 14.5-calowym ekranem dotykowym LCD XENEON EDGE. Ta ulepszona wersja, stanowiąca rozwinięcie wielokrotnie nagradzanego modelu FRAME 4000D, zapewnia lepszy przepływ powietrza, lepsze opcje łączności i wzmocnione stalowe panele, a jednocześnie podkreśla elastyczność systemu modułowych obudów FRAME. Dodatkowo dostępne są zestawy montażowe LCD, które umożliwiają integrację 14.5-calowego ekranu dotykowego LCD XENEON EDGE z wcześniej zakupioną obudową FRAME 4000D lub FRAME 5000D.







Wbudowany styl

Zintegrowany 14,5-calowy ekran dotykowy LCD XENEON EDGE oferuje wyraźny obraz o natywnej rozdzielczości 2560 x 720 oraz jasny panel AHVA, który pozostaje czytelny pod każdym kątem. Nadaje się idealnie do monitorowania systemu w czasie rzeczywistym, wyświetlania widżetów iCUE lub działania jako dodatkowy monitor komputera z systemem Windows. Pięciopunktowa obsługa wielodotykowa umożliwia intuicyjne sterowanie, a ekran jest fabrycznie zainstalowany i okablowany w panelu bocznym, dzięki czemu jest gotowy do użycia od razu. Ekran można łatwo podłączyć do karty graficznej przy użyciu dodanych w komplecie przewodów HDMI lub DisplayPort za pośrednictwem USB Type-C, co zapewnia szybką i bezproblemową konfigurację.



Oprócz wyświetlania ostrego obrazu XENEON EDGE zasadniczo zmienia sposób interakcji z komputerem. Może prezentować wskaźniki działania CPU, GPU oraz innych komponentów systemu, zachowywać widoczność aplikacji do czatu i muzycznych, a także stanowić wyznaczone miejsce na narzędzia AI lub powiadomienia. Po przeniesieniu widżetów i zadokowanych aplikacji na XENEON EDGE można zachować dostęp do najważniejszych informacji bez zajmowania głównego wyświetlacza. Niezależnie od tego, czy monitorujesz temperaturę podczas sesji gamingowej, czy zarządzasz listami odtwarzania podczas streamingu, XENEON EDGE ułatwia pracę wielozadaniową.



Lepszy przepływ powietrza

W nowej wersji FRAME 4000D została znacznie zwiększona wydajność chłodzenia, ponieważ obudowa zawiera teraz cztery wentylatory RS120 PWM ARGB zapewniające wyjątkowy przepływ powietrza z podświetleniem RGB, łatwo sterowanym z płyty głównej bez dodatkowej konfiguracji. Trzy wentylatory wlotowe zapewniają silny przepływ powietrza z przodu, podczas gdy czwarty wentylator skutecznie odprowadza ciepło z tyłu. Nowe dolne mocowanie wentylatora zwiększa elastyczność, a dolny filtr powietrza na całej długości upraszcza konserwację.



Obudowa dla konstruktorów

Panel boczny z hartowanego szkła zapewnia wyraźny widok wnętrza zestawu komputerowego, umożliwiając zachowanie równowagi między estetyką a praktycznością, a także zapewniając imponujący wygląd i solidność obudowy. Przedni panel złączy jest teraz wyposażony w trzy porty USB Type-C, w tym jedno złącze zapewniające wysoką przepustowość 20 Gb/s i wygodne ładowanie, dzięki czemu podłączanie nowoczesnych urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem.



Obudowa umożliwia stosowanie ambitnych układów chłodzenia dzięki elastycznemu systemowi mocowania wentylatorów InfiniRail, obsłudze dwóch 360-milimetrowych radiatorów i miejscu na nawet 13 wentylatorów. Zgodność z płytami głównymi z odwróconymi złączami, takimi jak ASUS BTF, MSI Project Zero i Gigabyte Project Stealth, zapewnia estetykę zestawu konstruktorom dbającym o uporządkowane prowadzenie przewodów. Dołączone ramię zapobiegające uginaniu się karty graficznej zwiększa stabilność kart o długości do 430 mm, zapewniając poczucie spokoju właścicielom zestawów wysokiej klasy.



Zestawy montażowe LCD do FRAME 4000D/5000D (obudowa i szklany panel)

Zestawy montażowe LCD zawierają szklany panel i sekcję obudowy do ekranu XENEON EDGE, umożliwiając jego bezproblemową integrację. Uwaga: Zestaw montażowy LCD nie obejmuje samego ekranu dotykowego LCD XENEON EDGE 14,5". Ekran XENEON EDGE należy zakupić oddzielnie. Właściciele obudów FRAME 4000D i FRAME 5000D mogą je łatwo zmodernizować za pomocą dedykowanych zestawów, które również dziś trafiają do sprzedaży. Zestaw montażowy LCD do serii FRAME 4000 i zestaw montażowy LCD do serii FRAME 5000 umożliwiają użytkownikom dodanie obudowy i szklanego panelu ekranu dotykowego LCD XENEON EDGE do posiadanej obudowy.



Te zestawy modernizacyjne podkreślają zalety modułowej konstrukcji serii FRAME i zapewniają więcej sposobów na personalizację zestawu komputerowego. Podejście to odzwierciedla zaangażowanie CORSAIR w elastyczność rozwiązań i zrównoważony rozwój, umożliwiając entuzjastom ulepszanie zestawów bez niepotrzebnego generowania odpadów.



Dostępność i ceny

Obudowy CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB i zestawy montażowe LCD są dostępne w sklepie internetowym CORSAIR w cenie 2442 PLN oraz w ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR. Zestaw montażowy LCD FRAME 4000 Series wyceniono na 244 PLN.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR