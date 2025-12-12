Noctua i Prusa Research - filamenty do druku 3D w kolorach Noctua

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Coś fajnego dla fanów marki Noctua, bo marka ta wraz z producentem drukarek 3D - Prusa Research, wprowadza do swojej oferty filamenty do druku 3D w dwóch charakterystycznych kolorach znanych z wentylatorów firmy Noctua. Jaśniejszy Prusament PLA Noctua Beige i brązowy Prusament PLA Noctua Brown łączą w sobie uznaną jakość druku systemów Prusa z kultową kolorystyką Noctua, co czyni je idealnym wyborem do drukowania części dla komputerów PC w stylu Noctua lub samodzielnych projektów DIY z wykorzystaniem wentylatorów tej marki. Chcemy wydrukować sobie obudowę komputera w barwach austriackiego producenta, nie ma problemu, keycap’y do klawiatury, doniczka, uchwyt, maskownica... Jedynym ograniczeniem, jest nasza wyobraźnia. Za jednokilogramową szpulę tych filamentów, zapłacimy 149 PLN.











































źródło: Info Prasowe - Noctua