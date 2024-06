iiyama startuje z nową promocją. Monitory nawet 300 zł taniej

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Lada moment kończy się rok szkolny i będziecie mieli więcej czasu na granie? A może chcesz zobaczyć nadchodzące Mistrzostwa Europy w piłce nożnej na nowym większym ekranie? To dobrze się składa, bo iiyama startuje z nową promocją, dzięki której kupicie monitory tej marki nawet do 300 zł taniej.

iiyama, czyli jeden z najpopularniejszych producentów monitorów dla graczy na świecie, przygotowała specjalną akcję promocyjną, która potrwa od 13 czerwca do 21 lipca. Co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać? Wystarczy w podanym okresie kupić monitor u jednego z autoryzowanych partnerów marki iiyama (lista poniżej) i skorzystać z promocyjnego kodu.



Sklepy, które biorą udział w promocji:

- Media Expert

- Euro RTV AGD

- Komputronik

- Sklep iiyama

- Neonet

- Morele

- X-kom

- Delkom

- Apollo

- Proline

- Galicja

- Alsen



Przecenione zostały zarówno budżetowe modele dla graczy, jak G-Master GB2445HSU-B1 Black Hawk, który w promocji kupić można już za 489 zł, czyli 100 zł taniej, jak również monitory biurowe dla użytkowników poszukujących czegoś w większym rozmiarze, jak ProLite XUB3493WQSU-B5 - przeceniony o 300 zł. To idealna okazja, by zainwestować w nowy sprzęt!







źródło: iiyama