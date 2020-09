inkBOOK Calypso – czytnik e-książek teraz z obsługą Facebooka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Użytkownicy najnowszego czytnika e-książek firmy inkBOOK Europe – modelu inkBOOK Calypso – mogą już instalować na swoich urządzeniach aplikację serwisu Facebook. Dzięki niej podczas czytania ulubionych książek mogą oni wygodnie podzielić się ze znajomymi wrażeniami z lektury (lub cytatami z książek), a także komunikować się z nimi a pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger. Dla użytkowników inkBOOKa Calypso dostępna jest aplikacja Facebook Lite, która daje użytkownikom dostęp do najważniejszych usług i narzędzi serwisu. Pozwala ona m.in. przeglądać tablicę z postami swoich znajomych, obserwować ulubione fanpage, czytać posty i wrzucone na walla artykuły, reagować na udostępnienia innych użytkowników - lubiąc i komentując ich aktywność. Facebook Lite umożliwia również wyświetlanie i wysyłanie wiadomości w czytniku inkBOOK bez potrzeby instalowania dodatkowo aplikacji Messenger.







Dodajmy, iż instalowanie dodatkowego oprogramowania na modelu Calypso możliwe jest dzięki temu, iż wykorzystuje on otwarty, bazujący na projekcie Android, system operacyjny. Listę kompatybilnych z nim aplikacji użytkownicy mogą przeglądać w dostępnej w menu głównym zakładce inkBOOK Apps.



Nowy inkBOOK Calypso trafił do sprzedaży w wakacje. To pierwszy w pełni polski czytnik książek elektronicznych wyświetlający bez reklam ebooki na ekranie z najnowszej generacji papieru elektronicznego E Ink. E-papier zastosowany w Calypso pozwala na wyświetlanie tekstu w takiej jakości, w jakiej widzimy druk w książce. Jednocześnie Calypso - w przeciwieństwie do smartphonów - nie emituje światła w oczy użytkownika nawet przy włączonym doświetleniu, przez co jest znacznie zdrowszą alternatywą dla lubiących długo czytać. Możliwość dowolnego powiększania tekstu eliminuje konieczność czytania w okularach, a dostęp do większości polskich serwisów i bibliotek takich jak m.in. Legimi, Empik Go, Nexto, czy Publio zapewnia nieprzebrane zasoby zarówno ebooków, jak i możliwość czytania e-prasy jeszcze, zanim pojawi się w kioskach.





















Źródło: Info Prasowe / inkBOOK