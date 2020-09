SONY - Nowy smartfon Xperia 5 II

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu do oferty smartfona Xperia 5 II: drugiego modelu Sony z technologią 5G, łączącego małe wymiary z dużymi możliwościami i wydajnością. Xperia 5 II wyposażony jest w wiele zaawansowanych rozwiązań z modelu Xperia 1 II, takich jak aparat z trzema obiektywami i optyką ZEISS skalibrowaną specjalnie do smartfona Xperia 5 II. Użytkownik może korzystać z trybu Photography Pro z szybką i dokładną technologią AF/AE z aparatów serii Alpha i trybu Cinematography Pro „powered by CineAlta” z parametrami i ustawieniami koloru wzorowanymi na kamerach profesjonalnych.







Do wyświetlania obrazu służy ekran CinemaWide o proporcjach 21:9. Nowością jest odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz i reagowanie na dotyk z częstotliwością 240 Hz zapewniające maksymalną płynność i dokładność w czasie gry. Nie brakuje też zaawansowanych rozwiązań audio: dźwięku o wysokiej rozdzielczości, gniazda audio 3.5 mm i skierowanych do przodu głośników stereo. Za łączność z sieciami komórkowymi odpowiada procesor 5G Qualcomm Snapdragon 865, a całości dopełnia smukła, atrakcyjnie wyglądająca obudowa idealnie mieszcząca się w kieszeni.



Smartfon Xperia 5 II, tak jak i jego większy kuzyn Xperia 1 II, jest oparty na technologii aparatów Alpha zapewniającej perfekcyjną ostrość obrazu. Doskonałe zdjęcia portretowe nie muszą być upozowane — można je robić spontanicznie, pod wpływem chwili. W takich sytuacjach nieocenione usługi oddaje system Real-time Eye AF, ustawiający ostrość na oko w czasie rzeczywistym. Podczas fotografowania osób i zwierząt system ten gwarantuje ustawienie ostrości na oko, będące najbardziej wyrazistym elementem twarzy. Działa niezawodnie, nawet gdy widoczne jest tylko jedno oko lub gdy fotografowany obiekt szybko się porusza.



Smartfon Xperia 5 II utrwala pamiętne chwile z wykorzystaniem ciągłego autofokusa wyznaczającego parametry AF/AE 60 razy na sekundę. Umożliwia precyzyjne wykonanie i zapis 20 zdjęć (20 kl./s) z dokładnie ustawioną ostrością i zoptymalizowaną ekspozycją.



Uniwersalny aparat z trzema obiektywami o ogniskowych 16, 24 i 70 mm pozwala utrwalać piękne krajobrazy, wykonywać portrety i pokazywać w zbliżeniu odległe obiekty. Aby zapewnić doskonałe odwzorowanie obrazu i wysoki kontrast, elementy optyczne firmy ZEISS zostały skalibrowane specjalnie do smartfona Xperia 5 II i pokryte powłoką ZEISS T, znaną ze skutecznego tłumienia odblasków. Do zapewnienia wysokiej jakości obrazu rejestrowanego w słabym świetle przyczynia się duży przetwornik obrazu typu 1/1.7" i redukcja szumów w procesorze obrazu Bionz X for Mobile.



Dostępny jest też tryb Photography Pro, znany już z modelu Xperia 1 II. Jego interfejs użytkownika, opracowany we współpracy z zawodowymi fotografami, umożliwia ręczny wybór wielu ustawień występujących w aparatach serii Alpha: czułości ISO, czasu otwarcia migawki i poziomu EV. Tryb ten zapewnia ponadto obsługę plików RAW.



Tryb Cinematography Pro „powered by CineAlta” wzbogaca możliwości narracji wizualnej o efektowne ujęcia filmowe w zwolnionym tempie. Po raz pierwszy na świecie możliwe jest nagrywanie smartfonem filmu 4K HDR z szybkością 120 kl./s i późniejsze odtwarzanie nawet w 5-krotnie zwolnionym tempie (przy 24 kl./s). Ekspresję filmu można też zwiększyć, dokonując nagrania w proporcjach 21:9 przy 24/25/30/60 kl./s. Do wyboru jest osiem wstępnie zaprogramowanych ustawień wyglądu obrazu (Look). Służą one do zarządzania kolorem i nadawania scenom różnych klimatów filmowych. W nagrywaniu czystego dźwięku pomaga unikatowa, firmowa technologia inteligentnej filtracji wiatru, która wykorzystuje zaawansowaną technologię separacji dźwięków do redukcji hałasów wywoływanych przez wiatr.



Połączenie wysokiej klasy rozwiązań rozrywkowych zmienia smartfon Xperia 5 II w mobilną maszynę do gier. Akcja oglądana na wyświetlaczu 21:9 staje się bardziej wciągająca, a dzięki aplikacji „Pomocnik gracza”, bardzo szybkiemu działaniu, odświeżaniu obrazu z częstotliwością 120 Hz i reagowaniu na dotyk z częstotliwością 240 Hz użytkownicy smartfona Xperia 5 II mają znacznie większe szanse na zwycięstwo. Aby zapewnić najlepsze wrażenia, wszystkie te funkcje opracowano we współpracy z profesjonalnymi uczestnikami rozgrywek e-sportowych.



Ponieważ wyświetlacz 21:9 jest szerszy od typowych ekranów, widać na nim dodatkowe elementy akcji. Pozwala to wcześniej dostrzec przeciwnika, co daje graczowi oczywistą przewagę, zwłaszcza w strzelankach. Ale szersza perspektywa podczas gry to nie wszystko: sprzętowe odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz gwarantuje dobrą widoczność szybko poruszających się obiektów i płynność akcji. Możliwości smartfona Xperia 5 II idą jednak jeszcze dalej: aby obraz był jeszcze wyraźniejszy, funkcja osłabiania rozmycia poruszających się obiektów przy 240 Hz aktualizuje zawartość ekranu 240 razy na sekundę.



Smartfon Xperia 5 II daje też przewagę w grach, w których potrzebne są szybkie palce, ponieważ reaguje na dotyk z częstotliwością 240 Hz — cztery razy większą niż w poprzednim modelu — zapewniając dokładniejszą kontrolę nad przebiegiem zdarzeń. W porównaniu z poprzednim modelem o 35% poprawiły się reakcje na dotyk. Jest on teraz rozpoznawany dokładnie w tym momencie, w którym chce tego użytkownik.



Aplikacja „Pomocnik gracza” zawiera szereg funkcji i ustawień ułatwiających grę i odnoszenie zwycięstw. Umożliwia też dokumentowanie swoich osiągnięć i ich udostępnianie w formie zrzutów ekranu, dźwięku lub ujęć wideo. Funkcja HS Power Control pozwala natomiast uniknąć przegrzania nawet przy długotrwałym graniu.



Aby gry na platformy Android były źródłem jeszcze większych emocji i lepszych wrażeń, można podłączyć kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4 od konsoli PlayStation 4. Xperia to oficjalny smartfon turnieju Call of Duty Mobile World Championship 2020. Model Xperia 5 II jest doskonale przygotowany do takich zmagań. Obsługa technologii Qualcomm Snapdragon Elite Gaming i optymalizacja działania zapewnią lepsze wrażenia zarówno graczom szukającym wyłącznie rozrywki, jak i poważnie walczącym o zwycięstwo.



Smartfon Xperia 5 II przypadnie do gustu także miłośnikom kina. Jego 6.1-calowy wyświetlacz OLED FHD+ HDR 21:9 CinemaWide nie ma wycięcia, umożliwia więc oglądanie szerokoekranowego obrazu na urządzeniu mieszczącym się w dłoni. Co więcej, obsługa telefonii komórkowej 5G pozwala jeszcze szybciej pobierać i transmitować treści. Wyświetlany film będzie zwracał uwagę znakomitym odwzorowaniem kolorów. Zapewni je Tryb twórcy „powered by CineAlta” wzorowany na profesjonalnych technologiach Sony, z których korzystają czołowe wytwórnie filmowe z Hollywood. Dzięki niemu materiał wygląda dokładnie tak, jak zaplanował to twórca.Wyświetlany obraz jest przetwarzany przez procesor X1 do urządzeń mobilnych. Wykorzystuje on technologię remasteringu HDR z telewizorów BRAVIA, poprawiając kontrast, kolorystykę i wyrazistość każdego oglądanego materiału, również z serwisów streamingowych. Zawartość ekranu jest odświeżana z częstotliwością 120 Hz. Gwarantuje to płynność przewijania i przeglądania stron internetowych.



Nazwa Xperia stała się synonimem wspaniałego dźwięku. Smartfon Xperia 5 II nie jest tu wyjątkiem. Jego możliwości obejmują oglądanie filmów z dźwiękiem Dolby Atmos — zoptymalizowanym we współpracy z Sony Pictures Entertainment, by zapewnić wrażenie wielowymiarowego dźwięku przestrzennego. Lepiej, bardziej autentycznie brzmi także muzyka, której reprodukcję zoptymalizowano we współpracy z Sony Music Entertainment. Sprzętowy dekoder 360 Reality Audio zapewnia natomiast jeszcze lepszą jakość przy słuchaniu muzyki z globalnej platformy muzyczno-rozrywkowej TIDAL. Nabywcy smartfona Xperia 5 II, którzy założą nowe konto w serwisie TIDAL, otrzymają bezpłatnie trzymiesięczną subskrypcję TIDAL Hi-Fi obejmującą dostęp do nagrań 360 Reality Audio.



Muzyki o wysokiej jakości można słuchać przez przednie głośniki stereo lub w słuchawkach — bezprzewodowych lub z wtykiem audio 3.5 mm. Gniazdo słuchawkowe umożliwia bardziej efektywną separację kanałów audio i zmniejsza zakłócenia do niezauważalnego poziomu 20 dB, o ponad 90% mniejszego niż w słuchawkach podłączonych do portu USB-C.



Xperia 5 II wydobywa wszystkie walory słuchanej muzyki niezależnie od jej formatu. Obsługuje nagrania w wysokiej rozdzielczości, również przy odtwarzaniu bezprzewodowym. Poprawę jakości muzyki cyfrowej, również z serwisów streamingowych z muzyką i filmami, zapewnia technologia DSEE Ultimate. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję, by automatycznie, w czasie rzeczywistym optymalizować pasmo częstotliwości i zakres dynamiczny. W rezultacie każdy utwór nabiera cech nagrania o wysokiej rozdzielczości.



Smartfon Xperia 5 II ma 68 mm szerokości i 8 mm grubości, idealnie nadaje się więc do obsługi jedną ręką. W porównaniu ze swoim poprzednikiem ma łagodniej ukształtowane narożniki, dzięki czemu jest wygodniejszy w trzymaniu i noszeniu w kieszeni.



Małe wymiary nie oznaczają małej wydajności. Smartfon Xperia 5 II zasilany jest z pojemnej baterii 4000 mAh, którą w ciągu 30 minut można naładować nawet do 50%. Sony ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu technologii wydłużających żywotność akumulatorów. Wykorzystano je także w nowym smartfonie Xperia 5 II, dzięki czemu można śmiało założyć, że bateria zachowa dobry stan nawet po dwóch latach użytkowania.



Xperia 5 II to model stworzony do szybkiej pracy. Współpraca z superszybkimi sieciami komórkowymi 5G pozwala swobodnie pobierać materiały o wysokiej jakości i bezproblemowo korzystać ze strumieniowej transmisji — również plików o wysokiej rozdzielczości. Procesor 5G Qualcomm Snapdragon 865 oraz system modemu radiowego 5G Snapdragon X55 zapewniają transmisję danych z prędkością powyżej 1 gigabita i o 25% większą niż w poprzednim modelu szybkość procesorów CPU i GPU, umożliwiając gry, rejestrację, wielozadaniowość i łączność w nieznanym dotąd wymiarze.



Mimo małych wymiarów smartfon ma certyfikat wodoodporności na poziomie IP65/6817. Po obu stronach pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 6, co nadaje mu wytrzymałość i piękny wygląd.



Idealnym uzupełnieniem smartfona Xperia 5 II będzie stylowa osłona z podpórką, zapewniająca dogodny kąt widzenia podczas oglądania filmów lub grania z użyciem podłączonego kontrolera. Podpórka jest dyskretnie wmontowana w tył osłony, która mimo to zachowuje małą grubość i wygodnie leży w dłoni. Stylowe osłony z podpórką będą sprzedawane oddzielnie i dostępne w dwóch wersjach dopasowanych do smartfonów Xperia 5 II w kolorze czarnym i niebieskim.



Smartfon Xperia 5 II będzie oferowany w wersji czarnej i niebieskiej i dostarczany z zainstalowanym systemem Android 10. Jego sprzedaż rozpocznie się jesienią 2020 roku.





























Źródło: Info Prasowe / SONY